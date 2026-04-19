W skrócie Wołodymyr Zełenski napisał, że każdy dolar zapłacony za rosyjską ropę to pieniądze na wojnę oraz na ataki w Ukrainie.

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła zwolnienie z sankcji na zakup rosyjskiej ropy załadowanej na statki przed 17 kwietnia. Decyzja obowiązuje do 16 maja.

Obecnie na morzu znajduje się ponad 110 tankowców z rosyjską ropą, która według Zełenskiego może być sprzedawana bez konsekwencji.

"Każdy dolar zapłacony za rosyjską ropę to pieniądze na wojnę" - napisał na portalu X Wołodymyr Zełenski, dodając, że środki te bezpośrednio przekładają się na "niszczycielskie" ataki Rosji w Ukrainie.

Ukraiński prezydent nie przywołał wprost Stanów Zjednoczonych w swoim wpisie, ale nawiązanie jest czytelne. W piątek administracja Donalda Trumpa ogłosiła zwolnienie z sankcji transakcji związanych z zakupem rosyjskiej ropy załadowanej na statki przed 17 kwietnia. Decyzja obowiązuje do 16 maja.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski krytykuje decyzję USA

Ogłoszona 17 kwietnia decyzja to już drugie podobne zwolnienie z sankcji od rozpoczęcia wojny z Iranem. Poprzednia licencja wygasła 11 kwietnia. Podobnie jak w przypadku wcześniejszego zwolnienia - nie dotyczy ono sprzedaży ropy naftowej podmiotom w Iranie, Korei Północnej, Kubie i okupowanych regionach Ukrainy.

Decyzja została podjęta w związku z kryzysem na światowych rynkach, wywołanym atakiem USA i Izraela na Iran i blokadą cieśniny Ormuz. Zapadła niespodziewanie i jest sprzeczna z wcześniejszymi deklaracjami.

Kilka dni wcześniej sekretarz skarbu USA Scott Bessent podczas briefingu prasowego w Białym Domu zapowiadał, że licencje pozwalające na sprzedaż zarówno rosyjskiej, jak i irańskiej ropy nie zostaną przedłużone.

Zełenski wskazał, że aktualnie na morzu znajduje się ponad 110 tankowców przewożących rosyjską ropę z naruszeniem międzynarodowych sankcji. Na ich pokładach ma być ponad 12 milionów ton ropy naftowej, "która znowu może być sprzedawana bez żadnych konsekwencji".

"To 10 miliardów dolarów - pieniądze, które bezpośrednio przekładają się na kolejne ataki na Ukrainę" - podkreślił.

Polityk przypomniał także, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja wystrzeliła niemal 2400 dronów bojowych, ponad 1300 kierowanych bomb lotniczych oraz prawie 60 pocisków różnego typu w kierunku Ukrainy.

Źródło: AFP

