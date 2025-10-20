"Nieustannie się skarżył". W Białym Domu Trump mówił nie tylko o Ukrainie
W trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy Donald Trump miał nieustannie skarżyć się, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla - informuje "Washington Post". To kolejne doniesienia o kulisach spotkania w Białym Domu. Wcześniej media sugerowały, że Trump miał namawiać Zełenskiego do oddania całego Donbasu Rosji. Prezydent USA zaprzecza tym doniesieniom.
Nie milkną echa piątkowego spotkania Trumpa z Zełenskim w Białym Domu. Amerykańskie media docierają wciąż do nowych szczegółów, którymi dzielą się anonimowi informatorzy.
Teraz pojawiają się doniesienia, że Trump miał wyrażać żal, iż nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla.
Media: Trump narzekał Zełenskiemu. Chodzi o Pokojową Nagrodę Nobla
Piątkowe spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu miało "chaotyczny" przebieg - przekazał "Washington Post" anonimowy europejski dyplomata.
Przekaz spotkania był jasny: Rosja chce tylko Donbasu i to byłby dobry układ; Putin chce zakończyć wojnę i można to zrobić szybko - relacjonował dyplomata.
Informator dodał, że Trump "nieustannie skarżył się, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla".
Przypomnijmy, Trump wielokrotnie komentował, że nagroda ta się mu należy, ponieważ w ostatnim czasie rozwiązał wiele konfliktów.
- Komitet Noblowski udowodnił, że przedkłada politykę ponad pokój - oświadczył dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung, komentując nieprzyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.
"Prezydent Trump będzie nadal zawierał porozumienia pokojowe, kończył wojny i ratował ludzkie życia. Ma duszę humanitarysty i nigdy nie będzie nikogo takiego jak on, kto potrafiłby przenosić góry samą siłą woli" - napisał Cheung na portalu X.
Wojna w Ukrainie. Media o słowach Trumpa do Zełenskiego
Według wcześniejszych ustaleń dziennika "Financial Times" Trump miał odrzucać mapy linii frontu na Ukrainie i namawiał Kijów, by oddał Rosji cały Donbas.
- Trump powiedział, że Putin was zniszczy, jeśli teraz się nie zgodzicie - relacjonowała dziennikowi jedna z osób zaznajomionych ze sprawą.
Prezydent USA zaprzeczył tym doniesieniom. - Nie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Uważam, że (...) powinni natychmiast zatrzymać się na liniach frontu, wrócić do domu i przestać zabijać ludzi - mówił Trump.
Nowe szczegóły spotkania między Trumpem i Zełenskim. "Nie odzyskacie żadnego terytorium"
Komentując - To było mniej więcej w stylu: "Nie, słuchajcie, nie odzyskacie żadnego terytorium… Nie możemy was uratować. Powinniście spróbować dać dyplomacji kolejną szansę" - usłyszał dziennik "Wahington Post" od swojego źródła.
Zapytany w niedzielę przez dziennikarzy, co powinno stać się z Donbasem, Trump odparł: - Myślę, że 78 proc. tego terytorium jest już zajęte przez Rosję. Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą coś wynegocjować później - powiedział.
Ostatecznie stronie ukraińskiej miało udać się przekonać Trumpa do poparcia zamrożenia obecnych linii frontu.
Źródło: "Washington Post", Interia