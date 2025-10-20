W skrócie Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim miał wielokrotnie wyrażać żal, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla.

Według doniesień Trump sugerował oddanie Donbasu Rosji, czemu stanowczo zaprzecza.

Anonimowi informatorzy opisywali spotkanie jako chaotyczne. Trump zaprzecza doniesieniom mediów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nie milkną echa piątkowego spotkania Trumpa z Zełenskim w Białym Domu. Amerykańskie media docierają wciąż do nowych szczegółów, którymi dzielą się anonimowi informatorzy.

Teraz pojawiają się doniesienia, że Trump miał wyrażać żal, iż nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla.

Media: Trump narzekał Zełenskiemu. Chodzi o Pokojową Nagrodę Nobla

Piątkowe spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu miało "chaotyczny" przebieg - przekazał "Washington Post" anonimowy europejski dyplomata.

Przekaz spotkania był jasny: Rosja chce tylko Donbasu i to byłby dobry układ; Putin chce zakończyć wojnę i można to zrobić szybko - relacjonował dyplomata.

Informator dodał, że Trump "nieustannie skarżył się, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla".

Przypomnijmy, Trump wielokrotnie komentował, że nagroda ta się mu należy, ponieważ w ostatnim czasie rozwiązał wiele konfliktów.

- Komitet Noblowski udowodnił, że przedkłada politykę ponad pokój - oświadczył dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung, komentując nieprzyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

"Prezydent Trump będzie nadal zawierał porozumienia pokojowe, kończył wojny i ratował ludzkie życia. Ma duszę humanitarysty i nigdy nie będzie nikogo takiego jak on, kto potrafiłby przenosić góry samą siłą woli" - napisał Cheung na portalu X.

Wojna w Ukrainie. Media o słowach Trumpa do Zełenskiego

Według wcześniejszych ustaleń dziennika "Financial Times" Trump miał odrzucać mapy linii frontu na Ukrainie i namawiał Kijów, by oddał Rosji cały Donbas.

- Trump powiedział, że Putin was zniszczy, jeśli teraz się nie zgodzicie - relacjonowała dziennikowi jedna z osób zaznajomionych ze sprawą.

Prezydent USA zaprzeczył tym doniesieniom. - Nie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Uważam, że (...) powinni natychmiast zatrzymać się na liniach frontu, wrócić do domu i przestać zabijać ludzi - mówił Trump.

Nowe szczegóły spotkania między Trumpem i Zełenskim. "Nie odzyskacie żadnego terytorium"

Komentując - To było mniej więcej w stylu: "Nie, słuchajcie, nie odzyskacie żadnego terytorium… Nie możemy was uratować. Powinniście spróbować dać dyplomacji kolejną szansę" - usłyszał dziennik "Wahington Post" od swojego źródła.

Zapytany w niedzielę przez dziennikarzy, co powinno stać się z Donbasem, Trump odparł: - Myślę, że 78 proc. tego terytorium jest już zajęte przez Rosję. Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą coś wynegocjować później - powiedział.

Ostatecznie stronie ukraińskiej miało udać się przekonać Trumpa do poparcia zamrożenia obecnych linii frontu.

Źródło: "Washington Post", Interia

"Wydarzenia": "Rozpoczynamy marsz w kierunku roku 2027". Platforma Obywatelska zmieni nazwę Polsat News