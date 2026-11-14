W skrócie Wołodymyr Zełenski przekazał, że strona amerykańska zaproponowała Ukrainie oddanie Donbasu Rosji w zamian za gwarancje członkostwa w NATO, co jest nową propozycją.

Prezydent Ukrainy zaapelował do europejskich liderów, aby do końca listopada wskazali przedstawiciela, który będzie reprezentował Europę w rozmowach z Moskwą.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa zapowiedział, że w negocjacjach Europę reprezentować będą przedstawiciele instytucji unijnych oraz państw grupy E5.

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"Wielokrotnie mówiłem, że Ukraina nie wycofuje się i nie oddaje swoich ziem terrorystom. Amerykanie postawili pytanie: 'Czy jeśli Ukraina będzie w NATO, wycofa się z Donbasu?'. Taka propozycja pojawiła się po raz pierwszy" - powiedział Zełenski w piątek w rozmowie z dziennikarzami. Media, w tym agencja Interfax-Ukraina, cytują jego wypowiedź w sobotę.

"Omawiamy z partnerami kompleksowy pakiet bezpieczeństwa, który może zostać nam zaoferowany podczas negocjacji: konkretne gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO i UE, silna ukraińska armia - czyli odpowiednia liczebność wojska, uzbrojenie i wsparcie finansowe przez określony czas - oraz 'Prosperity Plan', czyli plan odbudowy, poparty środkami finansowymi z jasno określonych źródeł" - zaznaczył prezydent.

Według niego Ukraina potrzebuje obecnie konkretów, a jeśli takie się pojawią, to wtedy przeprowadzi konsultacje społeczne, by obywatele mogli się wypowiedzieć na temat przedstawionej propozycji.

Jednocześnie zaznaczył, że nie uzna okupowanych przez Rosję terytoriów za rosyjskie.

Zełenski zwrócił się do przywódców państw europejskich. "Do końca listopada"

Wołodymyr Zełenski odniósł się również do kwestii udziału Europy w rozmowach pokojowych, w których dotychczas brały udział Ukraina, Rosja i Stany Zjednoczone. Według niego amerykańscy wysłannicy stwierdzili, że Władimir Putin zgodził się, by Europejczycy również uczestniczyli w rozmowach.

Prezydent Ukrainy był pytany o to, kto powinien reprezentować Europę. Zaznaczył, że Europa sama musi wskazać takie osoby, a Kijów nie powinien się w to mieszać.

- Nie chcę, żeby Europa była podzielona z powodu tego wyboru i nie chcę, żeby Ukraina ponosiła za to odpowiedzialność, ponieważ jesteśmy zależni od europejskiego wsparcia, a tym samym od europejskiej jedności. Poprosiłem ich, aby do końca listopada zdecydowali, kto będzie reprezentował Europę - stwierdził.

W piątek przewodniczący Rady Europejskiej António Costa poinformował, że w rozmowach Europę reprezentować będą przedstawiciele instytucji europejskich oraz państw E5, a więc Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Polski.



