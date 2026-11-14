Nietypowa propozycja USA dla Ukrainy. Zełenski ujawnia

"Wielokrotnie mówiłem, że Ukraina nie wycofuje się i nie oddaje swoich ziem terrorystom. Amerykanie postawili pytanie: 'Czy jeśli Ukraina będzie w NATO, wycofa się z Donbasu?'. Taka propozycja pojawiła się po raz pierwszy" - powiedział Zełenski w piątek w rozmowie z dziennikarzami. Media, w tym agencja Interfax-Ukraina, cytują jego wypowiedź w sobotę.

"Omawiamy z partnerami kompleksowy pakiet bezpieczeństwa, który może zostać nam zaoferowany podczas negocjacji: konkretne gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO i UE, silna ukraińska armia - czyli odpowiednia liczebność wojska, uzbrojenie i wsparcie finansowe przez określony czas - oraz 'Prosperity Plan', czyli plan odbudowy, poparty środkami finansowymi z jasno określonych źródeł" - zaznaczył prezydent.

Według niego Ukraina potrzebuje obecnie konkretów, a jeśli takie się pojawią, to wtedy przeprowadzi na ten temat konsultacje społeczne, by obywatele mogli się wypowiedzieć na temat przedstawionej propozycji. Jednocześnie zaznaczył, że nie uzna okupowanych przez Rosję terytoriów za rosyjskie.

Więcej informacji wkrótce.