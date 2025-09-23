Niespodziewany wpis Donalda Trumpa. Wskazał na Ukrainę i jej terytoria

W skrócie Donald Trump wyraził przekonanie, że Ukraina przy wsparciu UE i NATO może odzyskać wszystkie ziemie zajęte przez Rosję.

Trump skrytykował rosyjskie działania wojenne, nazywając Rosję "papierowym tygrysem" i wskazał na jej poważne problemy gospodarcze.

Po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim Trump zadeklarował poparcie dla zestrzeliwania rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń NATO.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Po zapoznaniu się i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy/Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie powoduje ona dla Rosji, uważam, że Ukraina, przy wsparciu UE, jest w stanie walczyć i odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, przywrócenie pierwotnych granic, od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne" - kontynuował.

Donald Trump zaskakuje w sprawie Ukrainy. "Będzie w stanie odzyskać swój kraj"

Jak napisał Donald Trump, "Rosja od trzech i pół roku toczy bezcelową wojnę, której wygranie powinno zająć prawdziwej potędze militarnej mniej niż tydzień".

"Nie wyróżnia to Rosji. W rzeczywistości sprawia to, że wygląda ona jak 'papierowy tygrys'" - podkreślił.

"Kiedy mieszkańcy Moskwy i wszystkich wielkich miast, miasteczek i dzielnic w całej Rosji dowiedzą się, co naprawdę dzieje się w tej wojnie, że prawie niemożliwe jest dla nich zdobycie benzyny w długich kolejkach (...) gdzie większość pieniędzy wydaje się na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i staje się coraz lepsza, Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w pierwotnej formie" - podkreślił.

"A kto wie, może nawet pójść dalej. Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina podjęła działania" - dodał.

"W każdym razie życzę obu krajom wszystkiego najlepszego. Będziemy nadal dostarczać broń NATO, aby mogło robić z nią, co chce. Powodzenia wszystkim" - podsumował wpis Trump.

Z kolei jak podała agencja Reutera, Trump chwilę później powiedział, że "relacje z Putinem niestety nic nie znaczyły". Podkreślił również, że Rosja powinna zakończyć wojnę w Ukrainie.

Trump spotkał się z Zełenskim. Padły słowa o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odpowiedział twierdząco na pytanie dziennikarzy w sprawie zestrzeliwania rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną państw NATO.

- Tak, tak myślę - powiedział podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w siedzibie ONZ.

Trump dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, odpowiedział, że "to zależy od okoliczności". - Ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO - dodał.

Prezydent USA odmówił jednak komentarza w sprawie zakłócenia w poniedziałek pracy lotniska w Kopenhadze przez drony, dopóki nie pozna szczegółów sprawy.

Bocheński w ''Graffiti'' o sporze wokół programu edukacji zdrowotnej: Próbuje się poszerzać wpływ państwa na wychowanie dzieci Polsat News Polsat News