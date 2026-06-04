Niespodziewany ruch Zełenskiego. Napisał list do Putina, padła oferta

W skrócie Wołodymyr Zełenski opublikował otwarty list do Władimira Putina, proponując spotkanie w celu zakończenia wojny.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Rosja nie zdoła zdobyć całego obwodu donieckiego.

Zełenski zaznaczył, że Ukraina będzie kontynuować ataki, jeśli wojna nie zostanie zakończona.

W liście zaproponowano ustalenie daty bezpośredniego spotkania przywódców.

Kreml poinformował, że list Zełenskiego zostanie przekazany Władimirowi Putinowi.

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Wołodymyr Zełenski na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Ukrainy opublikował list otwarty do Władimira Putina.

Przywódca wezwał swojego odpowiednika w Rosji do zakończenia trwającej ponad cztery lata pełnoskalowej wojny.

"Dość walki, teraz wybór należy do ciebie. Jeśli nie zakończysz wojny, będziesz musiał walczyć o swoje przetrwanie" - przekazał, wskazując, że konflikt przynosi coraz więcej negatywnych konsekwencji dla Rosjan.

"Nie będziesz miał wystarczająco dużo pieniędzy i kapitału politycznego, żeby nadal kupować lojalność Rosjan w sposób, w jaki robiłeś to przez ostatnie 26 lat" - podkreślił Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski napisał list do Putina

"Ukraina będzie kontynuować ataki, jeśli nie zdecydujesz się na zakończenie wojny" - dodał Zełenski, zwracając się do Putina.

"Wczoraj otrzymałem raport o stratach poniesionych przez waszą armię na froncie ukraińskim w maju. Po raz kolejny liczba ta przekroczyła 30 tys. poległych i ciężko rannych rosyjskich żołnierzy. Utrzymujemy ten poziom z miesiąca na miesiąc i mamy potwierdzenie wideo każdej z waszych strat - to nie są puste deklaracje" - przekazał adresat.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że zależy mu przede wszystkim na swoich rodakach. "Tracimy naszych ludzi, a każda strata jest dla nas bolesna. Nawet jeśli stosunek strat ukraińskich do strat rosyjskich wynosi jeden do pięciu lub jeden do sześciu, to i tak ma ogromne znaczenie" - wyjaśnił.

Zełenski z ofertą dla Putina. Proponuje rozmowę w cztery oczy

Zełenski zaznaczył, że armia rosyjska nie będzie w stanie zająć całego obwodu donieckiego, dlatego lepiej zawrzeć rozejm.

Przypomnijmy, Kreml stawiał sobie za cel przejęcie kontroli nad bogatym w surowce oraz dobrze ufortyfikowanym Donbasem. W czwartek w Petersburgu Władimir Putin chwalił się, że jego wojsko kontroluje ponad 85 proc. tego obszaru.

"Widzimy, że Stany Zjednoczone są całkowicie skupione na kwestii Iranu i byłoby błędem czekać, aż wojna w Europie znów znajdzie się w centrum ich uwagi. Ukraina proponuje zakończyć tę wojnę poprzez bezpośrednie zaangażowanie między nami - a wami" - czytamy.

W liście Zełenskiego padła oferta rozmowy w cztery oczy z Putinem. "Proponuję ustalenie konkretnej daty takiego spotkania" - napisał.

Służby prasowe Kremla potwierdziły, że odnotowały ruch strony ukraińskiej. "Władimir Putin zostanie później poinformowany o liście Wołodymyra Zełenskiego" - przekazano.

List otwarty Zełenskiego do Putina. "Znacząca propozycja zakończenia wojny"

"Ten list otwarty to poważna i znacząca propozycja zakończenia wojny. Z jasnymi, możliwymi do wykonania krokami i zaproszeniem na osobiste spotkanie" - napisał na X szef MSZ Ukrainy.

Andrij Sybiha zaznaczył, że pismo zostanie przekazane stronie rosyjskiej kanałami dyplomatycznymi.

W czwartek Władimir Putin mówił dziennikarzom, że jego kraj "jest gotowy zawrzeć porozumienie z Ukrainą w sposób pokojowy". - Trump poprosił nas na Alasce (w sierpniu 2025 roku odbyło się spotkanie przywódców - red.) o pewnie kompromisy, Moskwa jest gotowa - przekazał. Jak dodał, na ustępstwa musi pójść również Kijów.





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