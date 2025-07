Trzy lata później badanie powtórzono. Okazuje się, że poparcie dla Rosji i Ukrainy w rosyjskojęzycznej części społeczeństwa spadło , podczas gdy liczba osób, które odpowiedziały "Nie popieram żadnej ze stron", wzrosła do 55 proc.

- Kiedy żyjesz w swojej bańce, gdzie jest więcej rosyjskojęzycznego środowiska, naturalnie nie chcesz nagle wstać i powiedzieć "Popieram Ukrainę". To również wywołałoby negatywną reakcję - mówi redakcji Radia Azattyk Mārtiņš Kaprāns, badacz z Uniwersytetu Łotwy.

Łotewscy socjologowie apelują tym samym o to, aby rosyjskojęzyczni mieszkańcy kraju nie byli automatycznie klasyfikowani jako zwolennicy Rosji. - To Putin zaatakował Ukrainę, a nie społeczność rosyjskojęzyczna - mówił po wybuchu wojny Krišjānis Kariņš, ówczesny premier.

Jednak wraz z eskalacją konfliktu zbrojnego Łotwa zaczęła wdrażać to, co niektórzy eksperci nazywają "polityką derusyfikacji" . W kraju zdemontowano dziesiątki pomników i innych obiektów związanych ze Związkiem Radzieckim i Rosją. Parlament zatwierdził z kolei zamknięcie rosyjskojęzycznych ośrodków telewizji publicznej.

Język rosyjski znika także z innych platform przestrzeni publicznej - na przykład z bankomatów i innych systemów elektronicznych. Politycy tłumaczą to "wzmocnieniem bezpieczeństwa narodowego". Jednak wielu rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy postrzega to jako atak na ich prawa i próbę dyktowania im, co i jak mają myśleć.