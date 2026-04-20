Wojna w Ukrainie
Niespodziewana decyzja nagrodą dla Rosji? USA oburzone. "To absurdalne"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

- To nie jest żadna nagroda dla Rosji. To absurdalne - odpiera zarzuty ambasador USA przy ONZ Mike Waltz, tłumacząc decyzję o przedłużeniu złagodzenia sankcji na rosyjską ropę. Tę podjęto niespodziewanie wbrew zapowiedziom, co rozgoryczyło Ukrainę. W sprawie grzmią rywale Donalda Trumpa, mówiąc o hańbie. A eksperci wyliczają, ile zyskać może Moskwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ambasador USA przy ONZ Mike Waltz, w tle tankowiec
USA tłumaczą się z decyzji w sprawie zwolnienia rosyjskiej ropy z sankcji. Wybuchło zamieszanie

W skrócie

  • USA przedłużyły zwolnienie z sankcji dla rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską do 16 maja.
  • Mike Waltz podczas rozmowy z NBC News odrzucił oskarżenia Wołodymyra Zełenskiego, podkreślając, że decyzja nie jest "nagrodą dla Rosji".
  • Prezydent Ukrainy wyraził rozgoryczenie decyzją USA, podkreślając, że pieniądze za rosyjską ropę przekładają się na zdolność Kremla do prowadzenia wojny.
  • Ruch USA wywołał zamieszanie, bo wcześniej Amerykanie zapowiadali całkowicie inną decyzję.
Decyzja USA o przedłużeniu zwolnienia rosyjskiej ropy na morzu z sankcji stworzyła na linii Waszyngton - Kijów nowe napięcia. 

Przypomnijmy - wbrew środowym zapowiedziom sekretarza skarbu Scotta Bessenta Amerykanie opublikowali dokumenty mówiące o zwolnieniu z sankcji transakcji związanych z zakupem rosyjskiej ropy, którą załadowano na statki przed 17 kwietnia. Nowe zwolnienie obowiązuje do 16 maja.

W rozmowie z NBC News zarzuty w sprawie tej odpierał ambasador USA przy ONZ. - To nie jest żadna nagroda dla Rosji. To absurdalne - mówił w programie "Meet the Press".

W ten sposób Mike Waltz odrzucił oskarżenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził wprost, że to de facto finansowanie ataków Rosji.

Sankcje na ropę z Rosji złagodzone. Napięcie na linii USA - Ukraina

Administracja Waszyngtonu decyzję argumentuje chęcią złagodzenia gwałtownego wzrostu cen ropy po tym, jak zaatakowali wraz z Izraelem Iran, a ten zamknął cieśninę Ormuz, kluczowy szlak transportowy dla tego surowca.

The Kyiv Independent opisuje, że Waltz bronił decyzji wydanej przez resort, choć unikał odpowiedzi na pytania o dziwny zwrot Bessenta.

Zobacz również:

Amerykański resort finansów zwolnił z sankcji rosyjską ropę naftową na morzu (zdj. ilustracyjne)
Nagły zwrot po zapowiedziach Amerykanów. Nowa decyzja, Rosja triumfuje

Alicja Krause
Alicja Krause

- Cóż, proszę spojrzeć, sekretarz Bessent jasno twierdził, że to, co dostało zgodę na transport, obecnie jest już na morzu - tłumaczył Waltz. Wskazał, że sankcje utrzymano na ropę irańską, która opuszcza rafinerie, i że to samo dotyczy surowca w rosyjskich rafineriach.

Mike Waltz broni decyzji w sprawie ropy z Rosji. W tle miliardy dolarów

Waltz wskazał, że rosyjska ropa najprawdopodobniej trafiłaby do Chin. - A teraz, zamiast trafić wyłącznie do Chin, może trafić do niektórych naszych sojuszników i partnerów. To po pierwsze - argumentował Waltz.

- Po drugie - co straciła Rosja? Rosja straciła jednego ze swoich partnerów wojskowych, największego dostawcę dronów. Iran, którego militarno-przemysłowy kompleks całkowicie zniszczyliśmy - mówił ambasador USA przy ONZ.

Waltz podkreślił też, że to administracja Trumpa nałożyła sankcje na rosyjskie przedsiębiorstwa naftowe Rosnieft i Łukoil.

Decyzję Departamentu Skarbu potępili demokraci, nazywając ją "haniebną".

Timothy Ash, współpracownik brytyjskiego think thanku Chatham House, oszacował, że zyski Kremla związane ze sprzedażą surowca w czasie zwolnienia z sankcji mogą sięgnąć 10 miliardów dolarów.

USA przedłużają zwolnienie z sankcji dla ropy z Rosji. Zełenski grzmi

Gdy USA poinformowały o swojej decyzji, rozgoryczenia nie krył prezydent Ukrainy.

We wpisie w serwisie X stwierdził w niedzielę, że "każdy dolar zapłacony za rosyjską ropę to pieniądze na wojnę".

Zełenski grzmiał, że środki, które trafiają do Moskwy, bezpośrednio przekładają się na zdolność Kremla do atakowania celów w Ukrainie. Choć polityk bezpośrednio nie wymienił w swoim poście USA, nawiązanie jest czytelne.

Przywódca Ukrainy dodał, że aktualnie na morzu znajduje się ponad 110 tankowców przewożących rosyjską ropę z naruszeniem międzynarodowych sankcji.

Źródła: Reuters, NBC, The Kyiv Independent

Zobacz również:

Atak na rosyjską rafinerię w Tuapse
Masowy atak dronów na rosyjskie Tuapse. Płonie port i rafineria

Agata Sucharska
Agata Sucharska
Komorowski w ''Prezydentach i premierach'' o sytuacji w PiS: Część posłów nie akceptuje kursu narzuconego przez Jarosława KaczyńskiegoPolsat NewsPolsat News

