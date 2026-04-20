W skrócie USA przedłużyły zwolnienie z sankcji dla rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską do 16 maja.

Mike Waltz podczas rozmowy z NBC News odrzucił oskarżenia Wołodymyra Zełenskiego, podkreślając, że decyzja nie jest "nagrodą dla Rosji".

Prezydent Ukrainy wyraził rozgoryczenie decyzją USA, podkreślając, że pieniądze za rosyjską ropę przekładają się na zdolność Kremla do prowadzenia wojny.

Ruch USA wywołał zamieszanie, bo wcześniej Amerykanie zapowiadali całkowicie inną decyzję.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzja USA o przedłużeniu zwolnienia rosyjskiej ropy na morzu z sankcji stworzyła na linii Waszyngton - Kijów nowe napięcia.

Przypomnijmy - wbrew środowym zapowiedziom sekretarza skarbu Scotta Bessenta Amerykanie opublikowali dokumenty mówiące o zwolnieniu z sankcji transakcji związanych z zakupem rosyjskiej ropy, którą załadowano na statki przed 17 kwietnia. Nowe zwolnienie obowiązuje do 16 maja.

W rozmowie z NBC News zarzuty w sprawie tej odpierał ambasador USA przy ONZ. - To nie jest żadna nagroda dla Rosji. To absurdalne - mówił w programie "Meet the Press".

W ten sposób Mike Waltz odrzucił oskarżenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził wprost, że to de facto finansowanie ataków Rosji.

Sankcje na ropę z Rosji złagodzone. Napięcie na linii USA - Ukraina

Administracja Waszyngtonu decyzję argumentuje chęcią złagodzenia gwałtownego wzrostu cen ropy po tym, jak zaatakowali wraz z Izraelem Iran, a ten zamknął cieśninę Ormuz, kluczowy szlak transportowy dla tego surowca.

The Kyiv Independent opisuje, że Waltz bronił decyzji wydanej przez resort, choć unikał odpowiedzi na pytania o dziwny zwrot Bessenta.

- Cóż, proszę spojrzeć, sekretarz Bessent jasno twierdził, że to, co dostało zgodę na transport, obecnie jest już na morzu - tłumaczył Waltz. Wskazał, że sankcje utrzymano na ropę irańską, która opuszcza rafinerie, i że to samo dotyczy surowca w rosyjskich rafineriach.

Mike Waltz broni decyzji w sprawie ropy z Rosji. W tle miliardy dolarów

Waltz wskazał, że rosyjska ropa najprawdopodobniej trafiłaby do Chin. - A teraz, zamiast trafić wyłącznie do Chin, może trafić do niektórych naszych sojuszników i partnerów. To po pierwsze - argumentował Waltz.

- Po drugie - co straciła Rosja? Rosja straciła jednego ze swoich partnerów wojskowych, największego dostawcę dronów. Iran, którego militarno-przemysłowy kompleks całkowicie zniszczyliśmy - mówił ambasador USA przy ONZ.

Waltz podkreślił też, że to administracja Trumpa nałożyła sankcje na rosyjskie przedsiębiorstwa naftowe Rosnieft i Łukoil.

Decyzję Departamentu Skarbu potępili demokraci, nazywając ją "haniebną".

Timothy Ash, współpracownik brytyjskiego think thanku Chatham House, oszacował, że zyski Kremla związane ze sprzedażą surowca w czasie zwolnienia z sankcji mogą sięgnąć 10 miliardów dolarów.

USA przedłużają zwolnienie z sankcji dla ropy z Rosji. Zełenski grzmi

Gdy USA poinformowały o swojej decyzji, rozgoryczenia nie krył prezydent Ukrainy.

We wpisie w serwisie X stwierdził w niedzielę, że "każdy dolar zapłacony za rosyjską ropę to pieniądze na wojnę".

Zełenski grzmiał, że środki, które trafiają do Moskwy, bezpośrednio przekładają się na zdolność Kremla do atakowania celów w Ukrainie. Choć polityk bezpośrednio nie wymienił w swoim poście USA, nawiązanie jest czytelne.

Przywódca Ukrainy dodał, że aktualnie na morzu znajduje się ponad 110 tankowców przewożących rosyjską ropę z naruszeniem międzynarodowych sankcji.

Źródła: Reuters, NBC, The Kyiv Independent

