W skrócie Rosja poinformowała o zdobyciu wsi Myropilla w obwodzie sumskim, czemu zaprzeczyła Ukraina, nazywając to "bezczelnym kłamstwem".

Siły rosyjskie prowadziły 1 maja operacje infiltracyjne rurociągami w północnej części obwodu sumskiego, lecz nie poczyniły postępów według Instytutu Studiów nad Wojną.

Instytut Studiów nad Wojną przekazał, że wojska rosyjskie nie zajęły wsi Korchakivka mimo wcześniejszych twierdzeń rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Rosja poinformowała o zdobyciu wsi Myropilla w obwodzie sumskim. Informacjom tym jednak szybko zaprzeczyła strona ukraińska. Komunikat w tej sprawie opublikowała grupa wojsk "Kursk".

"Po raz kolejny obalamy rosyjskie fantazje. Tym razem wrogie Ministerstwo Obrony ogłosiło zajęcie wsi Myropilla w obwodzie sumskim. Oficjalnie oświadczamy, że jest to bezczelne kłamstwo" - czytamy w mediach społecznościowych.

Rosjanie pochwalili się sukcesem. Ukraina stanowczo zaprzecza

Grupa podkreśliła przy tym, że obszar kontrolowany jest przez jednostki ukraińskie i nie odnotowano tam żadnych postępów Kremla. Ponadto w ciągu ostatnich dni nie prowadzono w tym rejonie żadnych operacji szturmowych.

"Znów obserwujemy burzę informacyjną przed kolejną 'świętą datą'. Zbliża się 9 maja - główny fetysz rosyjskiej mitologii wojskowej. Znaczące jest to, że ich tak zwana 'operacja specjalna' (wojna w Ukrainie - red.) trwa już dłużej niż ta wojna, której zwycięstwo świętują Rosjanie" - napisano, odnosząc się do rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, który obchodzony będzie w przyszłym tygodniu.

W komunikacie zwrócono ponadto uwagę, że "ordery i medale są potrzebne co roku, dlatego miejscowości są 'przejmowane' przynajmniej w komunikatach informacyjnych".

"Podejrzewamy, że w takim tempie do 9 maja rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformuje o zajęciu całej obwodu sumskiego. My natomiast kontynuujemy pracę i informujemy o tym, co dzieje się naprawdę. Zachowajcie spokój i ufajcie wyłącznie oficjalnym źródłom" - zakończono.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie prowadzili operacje infiltracyjne w obwodzie sumskim

Dodajmy, że - jak poinformował Instytut Studiów nad Wojną (ISW) - siły rosyjskie kontynuowały 1 maja operacje infiltracyjne rurociągami w północnej części obwodu sumskiego, ale nie poczyniły postępów.

"Rzecznik ukraińskiej brygady operującej w obwodzie sumskim poinformował 1 maja, że sześciu rosyjskich żołnierzy podjęło próbę infiltracji ukraińskich pozycji w obwodzie sumskim przez gazociąg. Siły rosyjskie przeprowadziły wcześniej podobne operacje infiltracyjne w kierunku Kupiańska przez gazociągi 24 i 27 kwietnia" - czytamy w raporcie ISW.

Ponadto Instytut potwierdził, że - w przeciwieństwie do zapewnień strony rosyjskiej - wojska Kremla nie zajęły wsi Korchakivka w obwodzie sumskim.

"Ukraińska grupa wojsk 'Kursk' poinformowała 1 maja, że ogłoszone 30 kwietnia przez rosyjskie Ministerstwo Obrony przejęcie miejscowości Korchakivka jest nieprawdziwe. Grupa podała, że rosyjscy oficerowie fałszywie twierdzili, iż przejęli tę miejscowość, ponieważ desperacko chcieli pochwalić się postępami do 1 maja" - poinformował ISW.

Źródła: Ukrinform, ISW

