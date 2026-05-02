Nieprzypadkowe fałszywe komunikaty Rosjan. Ukraińcy reagują i ujawniają
Rosja pochwaliła się zdobyciem wsi Myropilla w obwodzie sumskim. Na doniesienia te szybko zareagowała Ukraina, która stanowczo je zdementowała. To niejedyna fałszywie "przejęta" przez Moskwę osada. W komunikacie wskazano, dlaczego Rosjanie w ostatnich dniach zintensyfikowali kolportowanie propagandowych informacji.
W skrócie
- Rosja poinformowała o zdobyciu wsi Myropilla w obwodzie sumskim, czemu zaprzeczyła Ukraina, nazywając to "bezczelnym kłamstwem".
- Siły rosyjskie prowadziły 1 maja operacje infiltracyjne rurociągami w północnej części obwodu sumskiego, lecz nie poczyniły postępów według Instytutu Studiów nad Wojną.
- Instytut Studiów nad Wojną przekazał, że wojska rosyjskie nie zajęły wsi Korchakivka mimo wcześniejszych twierdzeń rosyjskiego Ministerstwa Obrony.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Rosja poinformowała o zdobyciu wsi Myropilla w obwodzie sumskim. Informacjom tym jednak szybko zaprzeczyła strona ukraińska. Komunikat w tej sprawie opublikowała grupa wojsk "Kursk".
"Po raz kolejny obalamy rosyjskie fantazje. Tym razem wrogie Ministerstwo Obrony ogłosiło zajęcie wsi Myropilla w obwodzie sumskim. Oficjalnie oświadczamy, że jest to bezczelne kłamstwo" - czytamy w mediach społecznościowych.
Rosjanie pochwalili się sukcesem. Ukraina stanowczo zaprzecza
Grupa podkreśliła przy tym, że obszar kontrolowany jest przez jednostki ukraińskie i nie odnotowano tam żadnych postępów Kremla. Ponadto w ciągu ostatnich dni nie prowadzono w tym rejonie żadnych operacji szturmowych.
"Znów obserwujemy burzę informacyjną przed kolejną 'świętą datą'. Zbliża się 9 maja - główny fetysz rosyjskiej mitologii wojskowej. Znaczące jest to, że ich tak zwana 'operacja specjalna' (wojna w Ukrainie - red.) trwa już dłużej niż ta wojna, której zwycięstwo świętują Rosjanie" - napisano, odnosząc się do rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, który obchodzony będzie w przyszłym tygodniu.
W komunikacie zwrócono ponadto uwagę, że "ordery i medale są potrzebne co roku, dlatego miejscowości są 'przejmowane' przynajmniej w komunikatach informacyjnych".
"Podejrzewamy, że w takim tempie do 9 maja rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformuje o zajęciu całej obwodu sumskiego. My natomiast kontynuujemy pracę i informujemy o tym, co dzieje się naprawdę. Zachowajcie spokój i ufajcie wyłącznie oficjalnym źródłom" - zakończono.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie prowadzili operacje infiltracyjne w obwodzie sumskim
Dodajmy, że - jak poinformował Instytut Studiów nad Wojną (ISW) - siły rosyjskie kontynuowały 1 maja operacje infiltracyjne rurociągami w północnej części obwodu sumskiego, ale nie poczyniły postępów.
"Rzecznik ukraińskiej brygady operującej w obwodzie sumskim poinformował 1 maja, że sześciu rosyjskich żołnierzy podjęło próbę infiltracji ukraińskich pozycji w obwodzie sumskim przez gazociąg. Siły rosyjskie przeprowadziły wcześniej podobne operacje infiltracyjne w kierunku Kupiańska przez gazociągi 24 i 27 kwietnia" - czytamy w raporcie ISW.
Ponadto Instytut potwierdził, że - w przeciwieństwie do zapewnień strony rosyjskiej - wojska Kremla nie zajęły wsi Korchakivka w obwodzie sumskim.
Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!
"Ukraińska grupa wojsk 'Kursk' poinformowała 1 maja, że ogłoszone 30 kwietnia przez rosyjskie Ministerstwo Obrony przejęcie miejscowości Korchakivka jest nieprawdziwe. Grupa podała, że rosyjscy oficerowie fałszywie twierdzili, iż przejęli tę miejscowość, ponieważ desperacko chcieli pochwalić się postępami do 1 maja" - poinformował ISW.
Źródła: Ukrinform, ISW