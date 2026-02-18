W skrócie Rosjanie ograniczają intensywność ataków wokół rozmów pokojowych, by sprawiać wrażenie zainteresowania negocjacjami.

Duże ataki dronowe odnotowano podczas spotkań delegacji USA, Rosji i Ukrainy, jednak były one mniejsze niż rekordowy pakiet z września 2025 roku.

Podczas rozmów pokojowych w Genewie odnotowano kolejny zmasowany atak na Ukrainę, a delegacje trzech państw oceniły rozmowy jako napięte z pewnym postępem.

W najnowszej analizie Instytutu Studiów nad Wojną zwrócono uwagę na intensywność przeprowadzanych ataków przez Rosję w dniach poprzedzających oraz następujących po rozmowach pokojowych między stronami.

W raporcie eksperci wskazali, że duże ataki dronowe na Ukrainę - kiedy wystrzeliwano średnio około 400-700 bezzałogowców - odnotowywano m.in. w okolicach szczytu USA-Rosja na Alasce w sierpniu zeszłego roku, czy rozmów prowadzonych przez delegacje Waszyngtonu, Moskwy oraz Kijowa w ubiegłym oraz bieżącym roku.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują przed i po negocjacjach. Chcą jednak tworzyć pozory

"Największy jak dotąd rosyjski pakiet uderzeniowy składał się z 823 dronów i pocisków na początku września 2025 r." - nadmienili eksperci z ISW, dodając, że wszystkie ataki w okolicach dwustronnych bądź trójstronnych rozmów "są znacznie poniżej tego rekordu".

Jak przypomniano, w zeszłym roku Kijów ostrzegał, że Federacja Rosyjska planuje zintensyfikować swoje ataki i wystrzeliwać ponad tysiąc statków bezzałogowych dziennie do jesieni.

"Rosja może celowo ograniczać rozmiar tych pakietów uderzeniowych, aby utrzymać pozory, że Kreml jest zainteresowany negocjacjami i uniknąć gniewu Trumpa" - oceniono w analizie.

Rozmowy pokojowe w Genewie "bardzo napięte"

Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak także w nocy z poniedziałku na wtorek, na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem rozmów trójstronnych w Genewie. W negocjacjach pokojowych biorą udział delegacje Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Wspomnianej nocy nad terytorium Ukrainy nadleciało 425 dronów - nie tylko Shahidów, ale i Gerbery - które wystrzelono m.in. z regionu Kurska, Orła, Briańska, obwodu smoleńskiego, czy z okupowanego Krymu.

We wtorek w Genewie odbyła się pierwsza tura rozmów, która trwała kilka godzin. Spotkanie delegacji trzech państw ma być kontynuowane w środę. Po negocjacjach jeden z przedstawicieli strony rosyjskiej przekazał, że "rozmowy były bardzo napięte". Tymczasem Amerykanie ocenili, że "poczyniono pewne postępy".

Źródło: ISW

