Niepokojące znalezisko w gabinecie mera. "Chciałbym usłyszeć odpowiedź"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

- W moim gabinecie znaleziono amatorskiej budowy podsłuch - przekazał w środę mer Lwowa Andrij Sadowy. Sprawę badają służby. Próba inwigilowania mera jest dodatkowo niepokojąca z uwagi na niedawny zamach na deputowanego i byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Andrija Parubija, zastrzelonego w tym samym mieście. - Chciałbym usłyszeć odpowiedź: co to było? - zapytał w nagraniu Sadowy.

Mer Lwowa Andrij Sadowy
Mer Lwowa Andrij SadowyMAXYM MARUSENKOAFP

W skrócie

  • W gabinecie Sadowego znaleziono amatorsko przygotowane urządzenie podsłuchowe, a sprawą zajęły się służby bezpieczeństwa Ukrainy.
  • We Lwowie doszło wcześniej do głośnych zamachów na ukraińskich polityków, w tym śmiertelnego postrzelenia Andrija Parubija i Iryny Farion.
  • Ukraińskie władze podejrzewają, że za zamachami mogą stać rosyjskie służby, które werbują ich rodaków do aktów terroru.
"Dziś w moim gabinecie znaleziono urządzenie podsłuchowe. Do zwykłej ładowarki radiotelefonu nieudolnie przylutowano kartę SIM, kartę pamięci i mikrofon. W zeszłym tygodniu telefon zaczął się zawieszać, oddaliśmy go do naprawy. Wyniki widzicie. Komu i po co jest to potrzebne - wyjaśnią organa ścigania" - napisał Sadowy na Facebooku.

- Jeśli zrobiły to zagraniczne służby specjalne, to powinna zająć się tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jeśli zrobili to Ukraińcy, ktoś z ukraińskich służb specjalnych, to zadaję pytanie: po co odwalać taką fuszerkę? Chciałbym usłyszeć odpowiedź: co to było? - dodał w nagraniu wideo.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała ze swej strony, że wszczęła śledztwo i prowadzi czynności, które polegają m.in. na ekspertyzie znalezionego w gabinecie Sadowego urządzenia.

Ukraina. Zabójstwo Andrija Parubija. Deputowany zginął przed własnym domem

54-letni Parubij został zastrzelony 30 sierpnia przed domem we Lwowie przez mężczyznę poruszającego się rowerem elektrycznym i udającego kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka, który zginął na miejscu, zabójca oddał osiem strzałów z broni krótkiej.

W dniu pogrzebu Parubija 2 września ogłoszono, że sprawca zamachu został ujęty. Jest to 52-letni mężczyzna, który przyznał się do winy.

"Podejrzany o zabójstwo deputowanego Parubija przyznał się do winy podczas rozmowy z dziennikarzami. Oświadczył, że była to zemsta na ukraińskich władzach. Ponadto chce, aby wymieniono go na ukraińskich żołnierzy znajdujących się w rosyjskiej niewoli" - donosił wtedy portal Suspilne Lwów.

    Zamachy na ukraińskich polityków. Kijów wskazuje na Rosję

    Zamach na Parubija był drugim zamachem na proukraińskiego polityka we Lwowie. W lipcu 2024 roku, również przed własnym domem, śmiertelnie postrzelona została była deputowana do Rady Najwyższej Iryna Farion, znana przede wszystkim z głośnych kampanii w obronie języka ukraińskiego i związana ze skrajnie prawicową partią Swoboda.

    Komentując oba zamachy ukraińscy politycy jako zleceniodawcę wskazywali RosjęWładze Ukrainy niejednokrotnie informowały o działaniach służb rosyjskich, które werbują Ukraińców do aktów terrorystycznych, obiecując w zamian m.in. wynagrodzenie pieniężne. Ich ofiarą często padają nieletni, poszukujący sposobów szybkiego zarobku w sieci.

