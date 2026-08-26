W skrócie Na Białorusi budowana jest nowa infrastruktura wojskowa, w tym nowe tory kolejowe i platforma załadunkowa, niedaleko granicy z Ukrainą.

Radio Swoboda, powołując się na dokumentację Białoruskiej Wspólnoty Kolejarzy, informuje o powstawaniu bazy wojskowej pod Homlem, która będzie miejscem stacjonowania oddziału sił specjalnych.

Białoruskie władze umożliwiły wojskom rosyjskim korzystanie z infrastruktury wojskowej i przestrzeni powietrznej podczas inwazji na Ukrainę.

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Radio Swoboda przekazało informacje o działaniach Białorusi, powołując się na uzyskaną dokumentację od niezależnej od władz Białoruskiej Wspólnoty Kolejarzy.

Obiekt oficjalnie nazwany jest "składowiskiem odpadów w obwodzie homelskim", jednak tworzona jest na nim odrębna infrastruktura kolejowa. W projekcie znalazł się nowy tor dojazdowy, zaprojektowany dla maksymalnie 60 wagonów, oraz platforma z rampą do rozładunku pojazdów kołowych i gąsienicowych.

Białoruś. Trwa tajemnicza budowa nieopodal granicy z Ukrainą

Dokładna lokalizacja składowiska oficjalnie nie jest znana, według Radia Swoboda to okolice wsi Jakimówka, ok. 60 km od granicy. W artykule wskazano także, że od końca 2023 roku pod Homlem (ok. 20 km od granicy z Ukrainą) trwa budowa nowej bazy wojskowej, w której prawdopodobnie zostanie rozlokowana 37. samodzielna brygada powietrzno-desantowa białoruskich sił specjalnych.

W czerwcu 2026 roku media doniosły o zakończeniu budowy części obiektów nowego obozu wojskowego - jedna z jego części oznaczana jest jako "miasteczko wojskowe", a druga jako "poligon szkoleniowy i taktyczny". Wspomniana brygada specjalna została utworzona w 2025 roku przez Alaksandra Łukaszenkę, według propagandy w celu ochrony przed zagrożeniem ze strony Ukrainy.

Najnowsze doniesienia wskazują, że obecnie trwają prace nad budową torów kolejowych, które mają służyć białoruskiemu wojsku. Portal przypomina, że białoruskie władze poparły agresję Rosji na Ukrainę i pozwoliły armii rosyjskiej na wykorzystanie infrastruktury wojskowej i przestrzeni powietrznej do inwazji i ostrzału Ukrainy.



