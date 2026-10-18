W skrócie Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę z przedstawicielami prezydenta USA dotyczącą spotkania pokojowego oraz poinformował, że trwają przygotowania kolejnych działań dyplomatycznych.

Prezydent Ukrainy potwierdził, że Stany Zjednoczone wznowiły przekazywanie kluczowych informacji wywiadowczych.

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W niedzielę ukazała się rozmowa z Wołodymyrem Zełenskim w programie "Meet the Press" w NBC. Przekazał on, że USA ponownie dostarczają Ukrainie kluczowe informacje wywiadowcze. - Wymiana informacji była zablokowana przez jakiś czas. Potem strona amerykańska ją odblokowała. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Teraz działa - powiedział.

- Tylko Stany Zjednoczone dysponują unikalnymi danymi wywiadowczymi, które pozwalają informować nas o użyciu przez Rosję rakiet balistycznych. A nie uzyskaliśmy ich podczas trzech dni ataków balistycznych - dodał Zełenski.

Zełenski dla Bloomberga: Trump naciska, by Ukraina poddała się Rosji

- Oczywiście sygnał wyszedł od rządu - powiedział Zełenski. Przekazał, że nie wie, z którego resortu dokładnie, ale są tu ustalenia ukraińskiego rządu i generałów.

Zełenski apelował, by USA pozostały sojusznikiem Kijowa. Przestrzegł, że gdyby USA opowiedziały się po stronie Moskwy, byłby to historyczny błąd i wielka tragedia, bo Ukraina nie miałaby szans na obronę.

Bloomberg przekazał z kolei, że zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Donald Trump naciska na Ukrainę, aby skapitulowała przed Rosją.

Zełenski wskazał przy tym, że nacisk na Ukrainę USA miały wywierać, opóźniając dostawy pocisków do systemów Patriot czy ograniczając działanie sieci Starlink.

Prezydent Ukrainy ocenił, że sytuacja może ulec poprawie po wyborach połówkowych w USA.

Zełenski: USA znów dostarczają Ukrainie informacje wywiadowcze

Kilka dni temu Kijów informował także o ograniczeniu usług satelitarnych systemu Starshield, za który odpowiedzialna jest firma SpaceX należąca do Elona Muska. Stało się to chwilę po tym, jak Donald Trump wezwał Ukrainę do nieatakowania rosyjskich rafinerii i stwierdził, że "Ukraińcy powinni wybrać nowego prezydenta". Zełenski powiedział, że według niego "to był sygnał od amerykańskiego rządu, by ograniczyć prędkość. I technicznie rzecz biorąc, SpaceX to zrobił".

Na zarzuty ukraińskiego przywódcy odpowiedział w tym samym programie Scott Bessent, sekretarz skarbu USA. - Prezydent Trump i sekretarz Rubio kategorycznie stwierdzili, że nikt w administracji Trumpa tego nie zrobił. Uważam, że prezydent Zełenski postępuje bardzo lekkomyślnie, stawiając takie zarzuty - powiedział.

Zełenski po rozmowie z ludźmi Trumpa. Kwestia spotkania pokojowego

Prócz tego agencja Reutera poinformowała w niedzielę o rozmowie Wołodymyra Zełenskiego ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, przedstawicielami Donalda Trumpa. Strony podczas wideorozmowy poruszyły kwestię organizacji spotkania pokojowego. Unian donosi, że pojawił się także temat spotkania zespołów dyplomatycznych obu krajów, które miało miejsce na Florydzie.

"W rzeczywistości nasze zespoły są w stałym kontakcie. Przygotowujemy również kolejne kroki dyplomatyczne. Stale informujemy naszych partnerów o rzeczywistej sytuacji związanej z rosyjskim ostrzałem, który nie ustaje ani na chwilę, oraz o kwestii obrony powietrznej" - napisał prezydent Ukrainy na Telegramie.

Ukraiński przywódca dodał, że jego kraj "jest gotowy kontynuować konstruktywną i uczciwą pracę oraz dążyć do realnych rezultatów". Zaznaczył również, że "pokój przychodzi jedynie poprzez siłę i współpracę opartą na zaufaniu".

"Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić silną pozycję Ameryki i przyczynić się do zaprowadzenia pokoju, na który wszyscy, z wyjątkiem Rosji, czekali przez ponad cztery i pół roku" - zapewnił Zełenski

Wojna w Ukrainie. Doniesienia mediów

.W zeszłym tygodniu doszło do spotkania delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Miami. Unian informował, że Kushner chciał, aby Ukraina przestała atakować rosyjskie rafinerie.

Według agencji Reutera był to plan administracji USA, by zmusić Rosję do pójścia na ustępstwa. "The Washington Post" przekazał natomiast, że podczas spotkania omawiano nowy plan zakończenia wojny przygotowany przez Stany Zjednoczone i Europę.

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Źródło: Reuters, NBC



