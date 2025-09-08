W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostrzega, że plan Putina wykracza poza Ukrainę i stanowi początek nowego konfliktu systemowego.

Niemcy i Francja przygotowują się na możliwy atak Rosji i zwiększają gotowość obronną oraz wsparcie dla Ukrainy.

Rosja gromadzi zasoby militarne i zwiększa jednocześnie intensywność ataków hybrydowych.

Friedrich Merz zwrócił w poniedziałek uwagę, że "codziennie i z coraz większą intensywnością doświadczamy hybrydowych ataków Rosji, w tym tych na naszą infrastrukturę". W tym kontekście wskazał przede wszystkim na "prowokacje" Moskwy na Morzu Północnym i Bałtyckim.

Niemcy. Friedrich Merz alarmuje. "Wybuchł nowy konflikt"

Niemcy są drugim co do wielkości dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku i nieustannie pozostają w stanie podwyższonej gotowości na wypadek kierowanego przez Moskwę sabotażu.

Merz podjął działania mające na celu wzmocnienie niemieckich zdolności obronnych w obliczu kwestionowania przez prezydenta USA Donalda Trumpa przyszłej siły sojuszu transatlantyckiego i chce, aby Niemcy posiadały "najsilniejszą armię konwencjonalną w Europie".

- Mamy historyczne zadanie zbudowania nowej architektury bezpieczeństwa, która powinna przetrwać kolejne dekady - powiedział niemieckim ambasadorom.

Jednocześnie Merz oświadczył, że to, co nazywamy liberalnym porządkiem świata, "jest pod presją z wielu stron, w tym także z politycznego Zachodu".

- Wybuchł nowy konflikt systemowy między liberalnymi demokracjami a osią autokracji - stwierdził.

Rosja zaatakuje Europę? Niemcy i Francja rozpoczęły przygotowania

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy Kyryło Budanow już jakiś czas temu alarmował, że Rosja przygotowuje zbrojenia na dużą skalę o wartości 1,2 bln dolarów. Według niego do 2030 roku Federacja Rosyjska może zaatakować Europę. Ocenił przy tym, że nie zdaje sobie ona sprawy z takiego zagrożenia.

Tymczasem, jak podało "Le Figaro", we Francji szpitale zostały już poinstruowane, aby przygotować się na napływ rannych ze strefy działań wojennych. M.in. szkolony do przyjęcia dużej liczby pacjentów ze strefy wojny jest personel medyczny, powstają także specjalistyczne centra medyczne.

Francuski rząd wyznaczył termin na przygotowanie się na taki scenariusz - do marca 2026 roku.

