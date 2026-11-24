W skrócie Analiza zestrzelonego drona Gierań-4 wykazała obecność zachodnich komponentów wyprodukowanych na początku 2026 roku, co dowodzi skutecznego omijania przez Rosję sankcji.

Rosyjskie drony wykorzystują również m.in. litewskie karty SIM, które do walki zbrojnej trafiają poprzez sieć wyspecjalizowanych pośredników i przestępczych grup przemytniczych.

Władysław Własiuk, ukraiński wysłannik ds. sankcji, apeluje o ściślejszą kontrolę finansową łańcuchów dostaw i pociąganie producentów do odpowiedzialności za pośredników.

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Raport ukraińskiego wywiadu dotyczy analizy części odrzutowego drona Gierań-4, zestrzelonego nad obwodem kijowskim w połowie sierpnia. Według analizy, do której dotarł Kyiv Independent bezzałogowiec został wyprodukowany w największym zakładzie produkcyjnym w Rosji, znajdującym się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ałabuga w Tatarstanie.

"Dron posiadał kilka czipów pomiarowych z oznaczeniami zgodnymi z oznaczeniami amerykańskiej firmy CTS Corporation. Według ich kodów dat, niektóre z nich zostały wyprodukowane w styczniu, lutym i marcu 2026 roku" - wskazuje ukraiński portal. W maszynie znaleziono również części wyprodukowane w lutym bieżącego roku - diodę amerykańskiej firmy Vishay Intertechnology oraz mikrokontroler od francusko-włoskiego przedsiębiorstwa STMicroelectronics.

"W zaledwie kilka miesięcy komponenty te przebyły drogę z fabryk należących do zachodnich firm do środka rosyjskiego drona. W sierpniu zaatakowano nim Ukraińców" - wskazuje portal.

Zachodnie części w rosyjskich dronach. Firmy wydały oświadczenia

Żadna z pozostałych części drona, dla której udało się zidentyfikować datę powstania, nie została wyprodukowana przed 2022 r. Oznacza to, że wszystkie zachodnie części trafiły do Rosji pomimo nałożonych sankcji w wyniku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Kiyv Independent wraz z partnerskimi mediami przesłał producentom dowody na obecność ich części w Gieraniu-4, prosząc o wyjaśnienia, w jaki sposób ich czipy trafiły do Rosji. Żadna z trzech wymienionych firm nie odniosła się bezpośrednio do ustaleń dziennikarzy. STMicroelectronics zapewniło, że nie prowadzi już działalności w Rosji. Z kolei Vishay Intertechnology zapewnia, że zablokowała "wszystkie dostawy do Rosji w lutym 2022 r". Przedstawiciele firmy twierdzą, że aktywnie "zapobiegali eksportowi produktów, które mogłyby naruszać jakiekolwiek przepisy i regulacje".

CTS Corporation nie odpowiedziała na wielokrotne prośby o komentarz.

Czipy to nie wszystko. Litewskie karty SIM pomagają w atakach

Ukraiński portal przypomina też, że w rosyjskich dronach znaleźć można również karty SIM z europejskich krajów, które pomagają uniknąć wykrycia przez Ukraińców.

Kyiv Independent ujawnia, że w 2025 r. z zestrzelonych maszyn odzyskano osiem przedpłaconych kart SIM litewskiej usługi Pildyk, wydawanych przez operatora komórkowego Tele2. Przedstawiciel firmy wyjaśnił, że choć karty sprzedawane są wyłącznie na Litwie, to mogą być one wykorzystywane przez przemytników.

- Podejrzewamy, że zakupem, aktywacją i ostatecznie odsprzedażą tych kart zajmują się wyspecjalizowane grupy. Mogą one dostarczać karty przestępcom, zwłaszcza tym zamieszanym w oszustwa telefoniczne, a także przemytnikom, a ostatecznie, jak widzieliśmy, agentom wrogich państw. Żaden dostawca nie jest na to odporny - mówił Linas Marcinkevicius, dyrektor ds. kontroli kredytowej i ryzyka w Tele2 Lietuva.

Do 1 stycznia 2025 r. Litwa nie wymagała od swoich użytkowników weryfikacji tożsamości przy korzystaniu z telefonów "na kartę". Od początku zeszłego roku wprowadzono też limit kart SIM, które może kupić jedna osoba.

Niepokojące odkrycia w rosyjskich dronach. Kijów apeluje do Zachodu

Prokuratura Generalna Ukrainy wyjaśnia, że od początku wojny ukraińscy śledczy zidentyfikowali ponad 16 tys. zagranicznych komponentów w rosyjskich dronach, pociskach rakietowych i innej broni. "Części te noszą oznaczenia producentów z ponad 30 krajów".

Cytowany przez portal Władysław Własiuk, wysłannik prezydenta Ukrainy ds. sankcji, podkreśla, że Kijów nie oskarża sojuszników o bezpośrednie dostawy do Rosji. Władze chcą jedynie, by producenci przejęli większą kontrolę i odpowiedzialność nad kanałami dystrybucji. W ocenie Kijowa niezbędne jest karne ściganie pośredników. Własiuk sugeruje też, by swoim przepływom finansowym przyjrzały się państwa grupy G7.

- Produkty nie docierają do Rosji bezpośrednio. Przechodzą przez łańcuch trzech lub czterech pośredników - firm-przykrywek w krajach trzecich. Wywiad finansowy powinien śledzić pieniądze stojące za czipami tak samo, jak śledzi pieniądze z narkotyków. Ktoś zapłacił za każdy komponent, który dotarł do Rosji, a konkretne banki przetworzyły każdą płatność - podsumował.



