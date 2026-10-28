W skrócie Ukraiński wywiad HUR poinformował o budowie nowego rosyjskiego poligonu dla dronów w obwodzie rostowskim, położonego w pobliżu lotniska wojskowego Millerowo.

Szacunki ukraińskich służb wskazują, że po zakończeniu prac rosyjska armia będzie mogła wystrzeliwać z tego miejsca nawet 100 dronów szturmowych typu Geran każdego dnia.

Szybka budowa obiektu może świadczyć o przygotowaniach Rosji do zintensyfikowania ataków powietrznych na terytorium Ukrainy, szczególnie w okresie zimowym.

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"Zdjęcia satelitarne potwierdzają budowę nowego stanowiska startowego dla bezzałogowych statków powietrznych w pobliżu wojskowego lotniska Millerowo w obwodzie rostowskim, graniczącego z tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego" - przekazał w komunikacie Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Według ukraińskich służb Rosjanie będą mogli z nowego poligonu wystrzeliwać drony bojowe Geran-4 i Geran-5. "Wstępne szacunki wskazują, że po zakończeniu budowy możliwe będzie wystrzelenie nawet 100 dronów dziennie" - ostrzegają.

Jednocześnie służby zaznaczają, że rzeczywiste możliwości obiektu będą zależeć od wielu zmiennych, w tym m.in. od liczby dostępnych bezzałogowców, dostępności paliwa czy przeszkolonych do ich obsługi żołnierzy.

Ukraina ostrzega. Rosjanie budują nowy poligon

HUR przekazał, że budowa nowego poligonu przebiega w bardzo szybkim tempie. Pod koniec sierpnia w okolicach lotniska Millerowo jeszcze nie było żadnych oznak rozpoczęcia prac budowlanych. Tymczasem do połowy października Rosjanie rozmieścili już stanowiska startowe i inną niezbędną infrastrukturę.

Szybki przebieg prac możliwy jest dzięki stosowaniu sprawdzonych już rozwiązań technicznych. Dzięki bliskiej odległości lotniska na miejscu występuje już również niezbędna infrastruktura logistyczna i drogowa. Ponadto Rosjanie mogą chronić nowy poligon tymi samymi systemami obrony powietrznej, którymi chronią lotnisko w Millerowie.

Rosja dysponuje już co najmniej 12 stacjonarnymi bazami do wystrzeliwania dronów. "Rozwój obiektu w obwodzie rostowskim może być częścią przygotowań Rosji do zwiększenia intensywności ataków na terytorium Ukrainy, szczególnie zimą" - ostrzegł ukraiński wywiad.



