Wojna w Ukrainie

Niepokojące dla Ukrainy doniesienia z frontu. Rosja szykuje potężne siły

Oprac.: Mateusz Balcerek

Od początku 2026 roku rosyjscy okupanci zintensyfikowali proces gromadzenia żołnierzy i sprzętu w Puszczy Sieriebriańskiej - donosi ukraińskie wojsko. Z meldunków docierających z Kijowa wynika, że najeźdźcy będą się próbować przebić do miasta Łyman.

Samochód terenowy poruszający się po ośnieżonej, wiejskiej drodze, na dachu zamontowany specjalistyczny sprzęt, obok pojazdu stoi osoba w odzieży wojskowej. W prawym górnym rogu widoczna powiększona mapa z zaznaczonymi miejscowościami Słowiańsk, Kramat...
Ukraińscy żołnierze patrolują tereny Donbasu. W tle mapa okolic miejscowości Łyman. Zdj. ilustracyjneDIEGO HERRERA CARCEDO/Google mapsAFP

W skrócie

  • Rosyjskie wojska gromadzą siły i sprzęt w rejonie Puszczy Sieriebriańskiej, planując próbę przełamania ukraińskiej obrony w okolicach Droniwki.
  • Celem Rosjan jest opanowanie kluczowych miejscowości, co umożliwi im wsparcie logistyczne nad rzeką Doniec Siewerski i otworzy drogę na Łyman i Słowiańsk.
  • Ukraińska armia aktywnie niszczy rosyjski sprzęt i oddziały w regionie, mimo trudnej sytuacji i prób okrążenia miasta Łyman przez okupantów.
Wróg stara się wzmocnić wsparcie swoich wysuniętych pozycji, które planują ominąć ukraińską obronę małymi grupami we wsi Droniwka, gdzie sytuacja pozostaje napięta - relacjonują stacjonujący nieopodal ukraińscy żołnierze.

"Ostatecznym celem wroga jest przejęcie pełnej kontroli nad miejscowością Droniwka i natarcie w kierunku Płatonówki i Zakitnego" - czytamy w cytowanym przez agencję Unian raporcie.

Wojna w Ukrainie. Rosja chce umocnić pozycje przy kluczowej rzece

W przypadku zajęcia wspomnianych miejscowości wróg będzie mógł swobodnie rozmieścić wsparcie logistyczne wzdłuż rzeki Doniec Siewerski.

Z kolei przełamanie tych pozycji otworzy Rosjanom drogę na kluczowe miasta w regionie Donbasu: Łyman i Słowiańsk.

Siły Kijowa reagują, niszcząc oddziały wroga w lesie sieriebriańskim. Na cel wzięto też uzbrojenie okupanta. Z relacji mediów wynika, że Ukraińcom tylko w ciągu ostatniej doby udało się zniszczyć kilkanaście sztuk rosyjskiego sprzętu ciężkiego.

    Trudna sytuacja w Donbasie. Rosja chce zbliżyć się do miasta Łyman

    Wiktor Tregubow, szef wydziału łączności Grupy Sił Połączonych ukraińskiej armii, informował wcześniej, że rosyjscy najeźdźcy próbują okrążyć Łyman w obwodzie donieckim i jednocześnie zinfiltrować miasto.

    Według wojskowego po obu stronach sporu występują problemy logistyczne na kierunku łymańskim, ponieważ istnieje tam "szara strefa", czyli obszar, w którym poruszają się wyłącznie drony obu armii.

    Źródło: UNIAN

