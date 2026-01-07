Niepokojące dla Ukrainy doniesienia z frontu. Rosja szykuje potężne siły
Od początku 2026 roku rosyjscy okupanci zintensyfikowali proces gromadzenia żołnierzy i sprzętu w Puszczy Sieriebriańskiej - donosi ukraińskie wojsko. Z meldunków docierających z Kijowa wynika, że najeźdźcy będą się próbować przebić do miasta Łyman.
W skrócie
- Rosyjskie wojska gromadzą siły i sprzęt w rejonie Puszczy Sieriebriańskiej, planując próbę przełamania ukraińskiej obrony w okolicach Droniwki.
- Celem Rosjan jest opanowanie kluczowych miejscowości, co umożliwi im wsparcie logistyczne nad rzeką Doniec Siewerski i otworzy drogę na Łyman i Słowiańsk.
- Ukraińska armia aktywnie niszczy rosyjski sprzęt i oddziały w regionie, mimo trudnej sytuacji i prób okrążenia miasta Łyman przez okupantów.
Wróg stara się wzmocnić wsparcie swoich wysuniętych pozycji, które planują ominąć ukraińską obronę małymi grupami we wsi Droniwka, gdzie sytuacja pozostaje napięta - relacjonują stacjonujący nieopodal ukraińscy żołnierze.
"Ostatecznym celem wroga jest przejęcie pełnej kontroli nad miejscowością Droniwka i natarcie w kierunku Płatonówki i Zakitnego" - czytamy w cytowanym przez agencję Unian raporcie.
Wojna w Ukrainie. Rosja chce umocnić pozycje przy kluczowej rzece
W przypadku zajęcia wspomnianych miejscowości wróg będzie mógł swobodnie rozmieścić wsparcie logistyczne wzdłuż rzeki Doniec Siewerski.
Z kolei przełamanie tych pozycji otworzy Rosjanom drogę na kluczowe miasta w regionie Donbasu: Łyman i Słowiańsk.
Siły Kijowa reagują, niszcząc oddziały wroga w lesie sieriebriańskim. Na cel wzięto też uzbrojenie okupanta. Z relacji mediów wynika, że Ukraińcom tylko w ciągu ostatniej doby udało się zniszczyć kilkanaście sztuk rosyjskiego sprzętu ciężkiego.
Trudna sytuacja w Donbasie. Rosja chce zbliżyć się do miasta Łyman
Wiktor Tregubow, szef wydziału łączności Grupy Sił Połączonych ukraińskiej armii, informował wcześniej, że rosyjscy najeźdźcy próbują okrążyć Łyman w obwodzie donieckim i jednocześnie zinfiltrować miasto.
Według wojskowego po obu stronach sporu występują problemy logistyczne na kierunku łymańskim, ponieważ istnieje tam "szara strefa", czyli obszar, w którym poruszają się wyłącznie drony obu armii.
Źródło: UNIAN