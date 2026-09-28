W skrócie Kaja Kallas ostrzegła, że Rosja planuje nowe działania sabotażowe oraz ataki wymierzone w europejską demokrację, by podzielić społeczeństwo i zniechęcić do wsparcia Ukrainy.

Według szefowej unijnej dyplomacji skala rosyjskich działań będzie zależeć od poziomu obronności i inwestycji państw europejskich.

Polscy i litewscy przedstawiciele rządowi potwierdzili, że docierają do nich informacje o możliwych hybrydowych atakach Rosji, w tym z użyciem dronów i rakiet na państwa wspierające Ukrainę.

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Rosja ma szykować wrogie akty wymierzone w państwa Europy - wynika z wypowiedzi wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Kai Kallas. Przed spotkaniem z ministrami obrony Unii Europejskiej w Brukseli szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała do członków Wspólnoty o czujność.

- Musimy być czujni, ponieważ widzimy w danych wywiadowczych, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na naszą demokrację - aby dzielić nasze społeczeństwo, zastraszyć tak, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie - mówiła.

Rosja kontra Unia Europejska. Kallas: Chcą nas zastraszyć

Przed rosyjską agresją Kallas ostrzegała także podczas sobotniej rozmowy z dziennikarzami Fox News na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Ich celem jest zastraszenie nas, byśmy nie wspierali Ukrainy, nie wspierali jej i nie wywierali presji na Rosję - mówiła, komentując ruchy Moskwy. - Dla nas ważne jest, żebyśmy się nie bali, bo inaczej takie zastraszanie się opłaci i wtedy zobaczymy tego więcej na całym świecie - dodała.

Kallas tłumaczyła również, że to, jak daleko posunie się Kreml, zależy od europejskiej obrony i tego, ile państwa zainwestują w zdolność odstraszania. Nie ujawniła jednak, co według agencji wywiadowczych miałaby planować Rosja.

Alarmistyczne dane na temat Rosji

W osobnym wywiadzie dla Fox News minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna zauważył, że "w Europie panuje coraz większa panika, że Rosja dokona inwazji i pełnoskalowej agresji wobec NATO, Europy czy też państw bałtyckich i Polski". Jak jednak zastrzegł, jego kraj nie odbiera takich sygnałów.

17 września, podczas wystąpienia w Sejmie, premier Donald Tusk mówił: - W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. (...) Istnieje realne ryzyko, że na teren państw NATO mogą wlatywać drony i dokonywać zniszczeń. Celem jest osłabienie generalnej integralności NATO.

Informację szefa polskiego rządu potwierdził później m.in. minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. - Mówimy o tym samym. Litwa również dysponuje tymi informacjami - wyznał.

Ostrzeżenie przed Rosją powtórzył w ostatniej rozmowie w TVP Info także szef polskiego MSZ i wicepremier Radosław Sikorski. - Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują coś dużego - powiedział.

Źródła: Reuters, Fox News



