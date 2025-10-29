W skrócie Amerykański wywiad nie dostrzega żadnych sygnałów, by Rosja była gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy.

Putin pozostaje jeszcze bardziej zdeterminowany, by utrzymać obecny kurs mimo strat wojskowych i gospodarczych.

USA wprowadziły sankcje na największe rosyjskie koncerny naftowe i odwołały szczyt z Rosją.

Analiza, którą przekazano członkom Kongresu w tym miesiącu, wykazała, że według wywiadu nie ma oznak świadczących o tym, że Rosja jest gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy.

Ocena jest zgodna z tym, jak amerykańskie i zachodnie agencje wywiadowcze postrzegają stanowisko rosyjskiego reżimu od początku inwazji w lutym 2022 r. - przekazały dwa źródła, zaznajomione ze sprawą.

Rosja pogrążona w kryzysie. Putin nie może się wycofać z wojny

Jednak wygląda na to, że obecnie Władimir Putin obstaje przy swoim stanowisku w jeszcze większym stopniu niż dotychczas - przekazali wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz i wysoki rangą przedstawiciel Kongresu.

Według analizy wywiadu, w obliczu dużych strat wojsk rosyjskich i niepowodzeń gospodarczych w kraju, Putin chce opanować ukraińskie terytorium i rozszerzyć wpływy swojego państwa, by usprawiedliwić ludzkie i finansowe straty.

W ubiegłym tygodniu administracja USA ogłosiła sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil. Odwołano też - przynajmniej na razie - planowany szczyt przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.

W sobotę prezydent Donald Trump powiedział, że nie spotka się z przywódcą Rosji, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Ekspert o możliwych działaniach Trumpa wobec Rosji

Według amerykańskich ekspertów największe szanse na zatrzymanie konfliktu ma potężne wsparcie Ukrainie w militarnym zakresie poprzez przekazanie jej rakiet Tomahawk, które umożliwiają ataki w głąb Rosji.

"Jeśli prezydent Rosji nie zgodzi się on szybko zakończyć wojny i całkowicie wycofać się z Ukrainy, Stany Zjednoczone powinny zagrozić, że zaangażują się bardziej aktywnie i bezpośrednio po stronie Ukrainy" - zaznaczył na łamach "The Hill" były dyrektor wydziału ds. Chin w Ministerstwie Obrony USA Joseph Bosco.

Jego zdaniem oznaczałoby to militarną i polityczną porażkę Putina. "Trump powinien poinformować Rosjan, że jeśli zdecydują się uwolnić od reżimu Putina, to USA są gotowe do przewodzenia Zachodowi we wspieraniu tego wysiłku poprzez środki jawne i tajne" - dodał.

