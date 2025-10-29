Niepokojąca ocena wywiadu USA. "Putin jeszcze bardziej zdeterminowany"
Według oceny amerykańskiego wywiadu Władimir Putin jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdeterminowany, aby kontynuować wojnę w Ukrainie i mieć przewagę na polu bitwy - informuje NBC News. Pogłębiający się kryzys gospodarczy w kraju nie skłania Kremla do kompromisu, lecz dodatkowo motywuje Putina do dalszej walki. Wszystko, by uzasadnić poniesione koszty i ofiary wojny.
W skrócie
- Amerykański wywiad nie dostrzega żadnych sygnałów, by Rosja była gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy.
- Putin pozostaje jeszcze bardziej zdeterminowany, by utrzymać obecny kurs mimo strat wojskowych i gospodarczych.
- USA wprowadziły sankcje na największe rosyjskie koncerny naftowe i odwołały szczyt z Rosją.
Analiza, którą przekazano członkom Kongresu w tym miesiącu, wykazała, że według wywiadu nie ma oznak świadczących o tym, że Rosja jest gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy.
Ocena jest zgodna z tym, jak amerykańskie i zachodnie agencje wywiadowcze postrzegają stanowisko rosyjskiego reżimu od początku inwazji w lutym 2022 r. - przekazały dwa źródła, zaznajomione ze sprawą.
Rosja pogrążona w kryzysie. Putin nie może się wycofać z wojny
Jednak wygląda na to, że obecnie Władimir Putin obstaje przy swoim stanowisku w jeszcze większym stopniu niż dotychczas - przekazali wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz i wysoki rangą przedstawiciel Kongresu.
Według analizy wywiadu, w obliczu dużych strat wojsk rosyjskich i niepowodzeń gospodarczych w kraju, Putin chce opanować ukraińskie terytorium i rozszerzyć wpływy swojego państwa, by usprawiedliwić ludzkie i finansowe straty.
W ubiegłym tygodniu administracja USA ogłosiła sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil. Odwołano też - przynajmniej na razie - planowany szczyt przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.
W sobotę prezydent Donald Trump powiedział, że nie spotka się z przywódcą Rosji, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.
Wojna w Ukrainie. Ekspert o możliwych działaniach Trumpa wobec Rosji
Według amerykańskich ekspertów największe szanse na zatrzymanie konfliktu ma potężne wsparcie Ukrainie w militarnym zakresie poprzez przekazanie jej rakiet Tomahawk, które umożliwiają ataki w głąb Rosji.
"Jeśli prezydent Rosji nie zgodzi się on szybko zakończyć wojny i całkowicie wycofać się z Ukrainy, Stany Zjednoczone powinny zagrozić, że zaangażują się bardziej aktywnie i bezpośrednio po stronie Ukrainy" - zaznaczył na łamach "The Hill" były dyrektor wydziału ds. Chin w Ministerstwie Obrony USA Joseph Bosco.
Jego zdaniem oznaczałoby to militarną i polityczną porażkę Putina. "Trump powinien poinformować Rosjan, że jeśli zdecydują się uwolnić od reżimu Putina, to USA są gotowe do przewodzenia Zachodowi we wspieraniu tego wysiłku poprzez środki jawne i tajne" - dodał.