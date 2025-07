Unia Europejska miała wywierać presję na Wołodymyra Zełenskiego, by nie ograniczał autonomii ukraińskich organów antykorupcyjnych.

Przypomnijmy: we wtorek ukraiński parlament przegłosował decyzję o ograniczeniu autonomii Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP). Instytucje te mają teraz podlegać Prokuraturze Generalnej Ukrainy.

Brytyjski tygodnik "The Economist" zwraca uwagę na wyjątkowo szybkie tempo, z jakim "tak ważna ustawa" została "przepchnięta" przez ukraiński parlament.

"Uchwalenie ustawy 12414, która podporządkowuje dwa główne niezależne ukraińskie organy antykorupcyjne mianowanemu przez prezydenta prokuratorowi generalnemu - i to w czasie wojny - sprawia wrażenie paniki" - ocenia gazeta.

Ukraina. "The Economist" o kulisach kluczowego głosowania w Radzie Najwyższej

Po południu ustawa została przekazana prezydentowi do podpisu. Jak wskazuje "The Economist", środowisko Wołodymyra Zełenskiego było w stanie bez problemu przegłosować projekt: "263 osoby głosowały za, a tylko 13 odważyło się głosować przeciw".

"Jednak głosowanie w sprawie podważenia najważniejszych reform antykorupcyjnych w Ukrainie rzuca cień na polityczny kierunek , w którym będzie zmierzać kraj" - podkreślono. Według komentatorów ukraińskie władze przygotowywały się do wspomnianego ruchu przez kilka tygodni, "co wydaje się być narastającym procesem tłumienia wewnętrznej opozycji ".

"The Economist" przypomina, że na początku lipca rząd w Kijowie zablokował nominację cenionego detektywa Ołeksandra Cywińskiego na nieobsadzone stanowisko dyrektora Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego.

"Po tym wydarzeniu doszło do zdarzenia, które wyglądało jak politycznie motywowane zatrzymanie Witalija Szabunina, prominentnego działacza antykorupcyjnego" - czytamy.

21 lipca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i prokuratura generalna przeprowadziły " dziesiątki nalotów wymierzonych w funkcjonariuszy NABU i SAPO " - relacjonuje tygodnik. Jak podkreślono, wspomniane dwa organy to filary niezależnego ukraińskiego systemu antykorupcyjnego, utworzonego pod nadzorem Zachodu po rewolucji na Majdanie w 2014 roku. Gazeta odnotowuje, że oficerowie zostali oskarżeni o korupcję i nielegalne powiązania z Rosją.

Co więcej, źródła "The Economist" miały sugerować, że impulsem do uchwalenia ustawy mogło być "wszczęcie śledztwa NABU w sprawie kontaktów osób z biura prezydenta".