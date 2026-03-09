W skrócie W regionie Moskwy wzniesiono około 43 nowe instalacje i wieże dla systemów obrony przeciwlotniczej, dostosowane do zestawów Pancyr-S1.

Budowle składają się z nasypów, płyt oraz metalowych konstrukcji z kompleksami armatnio-rakietowymi, co ogranicza mobilność systemów.

Z powodu ataków ukraińskich dronów Rosjanie rozbudowują systemy przechwytujące bezzałogowce w rejonie stolicy - wynika z analizy map na podstawie źródeł OSINT.

Nowe działania rosyjskich sił w regionie Moskwy opisuje portal Militarnyi, powołując się na nieoficjalne ustalenia białego wywiadu (OSINT). W sieci jeden z użytkowników o pseudonimie Jembob opublikował mapy, na których widać zmiany, jakie zaszły wokół stolicy Rosji od maja do września 2025 roku.

Jak czytamy, w czasie tym wzniesiono tam około 43 nowe instalacje i wieże dla systemów obrony przeciwlotniczej. Autorzy wskazują, że konstrukcje te przystosowane są do umieszczania na nich przeciwlotniczych zestawów artyleryjsko-rakietowych Pancyr-S1.

Wojna w Ukrainie. Rosja buduje instalacje obronne wokół Moskwy?

Wszystko z uwagi na powtarzające się ataki ukraińskich dronów na Moskwę. Odwetowe uderzenia Kijowa mają miejsce także w innych regionach. Jak wyraźnie widzi okupant, sięgają one coraz dalej w głąb Rosji.

"Wykorzystanie wysokich wież pozwala na zwiększenie zasięgu wykrywania i niszczenia małych celów poruszających się nie niewielkich wysokościach" - opisano.

Rosjanie mogą szykować nowe konstrukcje z uwagi na obawy, że kolejne, coraz bardziej zmasowane uderzenia mogą realnie zagrozić Moskwie.

Mapa nowych instalacji, które miały pojawić się w rejonie wokół Moskwy X / jembobineuse materiały prasowe

Z analizy dowiadujemy się, że budowle składają się z nasypów, na których umieszczono płyty, a także metalowych konstrukcji z kompleksami armatnio-rakietowymi.

Umieszczane na platformach systemy Pancyr-S1 stają się jednak zdecydowanie mniej mobilne - analizuje Militarnyi. To koszt, jaki ponoszą Rosjanie, chcąc zyskać lepsze warunki obserwacyjne.

Jedna z wybudowanych przez Rosję wież X / jembobineuse materiały prasowe

Ataki dronów w głębi Rosji. Nadlatują także nad Moskwę

Rosjanie regularnie informują o działaniach obrony powietrznej w kraju, która niszczy ukraińskie drony wystrzeliwane na kraj agresora.

Niejednokrotnie w komunikatach moskiewskiego Ministerstwa Obrony informowano o bezzałogowcach zmierzających w kierunku Moskwy.

Z uwagi na nadlatujące bezzałogowe statki powietrzne Rosjanie zmuszeni byli także czasowo zawieszać loty na moskiewskich lotniskach. Ostatnio do takiego incydentu doszło 22 lutego, o czym informowała agencja lotnicza Rosawiacja.

Źródła: Militarnyi, Unian

