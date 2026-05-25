W skrócie Pięć państw, w tym Francja i Wielka Brytania, nie zaakceptowało propozycji sekretarza generalnego NATO dotyczącej zwiększenia wsparcia dla Ukrainy do 0,25 proc. PKB.

Sekretarz generalny Mark Rutte poinformował, że propozycja nie zyskała jednomyślnego poparcia, choć siedem państw, takich jak Holandia, Polska, państwa bałtyckie i nordyckie, ją poparło.

Polska przekazała Ukrainie 5,86 mld euro wsparcia, podczas gdy największe wsparcie zaoferowały Stany Zjednoczone (115,39 mld euro), a rekomendowany poziom zaangażowania budzi różnice między państwami.

Sekretarz generalny Mark Rutte przedstawił propozycję, by państwa sojuszu przeznaczały 0,25 proc. swojego PKB na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Holender przyznał jednak, że nie zyskała ona poparcia sojuszników.

- Myślę, że ta propozycja nie zostanie przyjęta - powiedział Rutte. Nie wskazał, które państwa były przeciwko, jednak dziennik "The Telegraph" ujawnił, że były to Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada.

Poparcie dla propozycji miało wyrazić co najmniej siedem państw. Wśród nich znalazły się Polska, Holandia, państwa bałtyckie oraz państwa nordyckie, które już przeznaczają na wsparcie wojskowe dla Ukrainy co najmniej 0,25 proc. PKB. Aby przyjąć propozycję, konieczna jest jednak jednomyślność.

Wsparcie dla Ukrainy. Propozycja Marka Rutte odrzucona przez NATO

Wielka Brytania jest jednym z państw NATO, które przekazało największe wsparcie dla Ukrainy, za Stanami Zjednoczonymi i Niemcami. Całość brytyjskiego wsparcia wyniosło ok. 20 mld euro, z czego 14,9 mld to wsparcie wojskowe. Kwota ta odpowiada jednak 0,1 proc. PKB.

Tuż za Wielką Brytanią znajduje się Kanada, która przeznacza na wsparcie Ukrainy niemal 14 mld euro, z czego niemal 5 mld to wsparcie wojskowe. Kijów otrzymał również niemal 8 mld euro od Francji, 4 mld euro od Włoch i 2,23 mld euro od Hiszpanii.

Polska dotychczas przekazała Ukrainie 5,86 mld euro, z czego 4,45 mld stanowi wsparcie wojskowe, 0,91 mld finansowe, a 0,5 mld humanitarne.

Państwa europejskie nadal pozostają za USA, jak chodzi o pomoc dla Kijowa. Waszyngton na ten cel przeznaczył już 115,39 mld euro. Stosunkowo niewielkie wsparcie niektórych państw, które są dużymi gospodarkami, budzi krytykę wśród części krajów. - Naprawdę chciałbym, żeby państwa, które tak dobrze mówią o Ukrainie, również przeznaczały tak dużo pieniędzy na jej wsparcie - stwierdził ostatnio premier Szwecji Ulf Kristersson.





