Jak donosi "The New York Times", w trwającej od dekad wojnie domowej w Kolumbii doszło do znaczącej zmiany w sposobie prowadzenia działań. Partyzanci zaczęli masowo stosować małe, tanie drony. Są one modyfikowane poprzez dodanie prostych ładunków wybuchowych, najczęściej granatów ręcznych.

Żołnierze kolumbijskiej armii, przyzwyczajeni do tradycyjnych metod walki partyzanckiej, muszą obecnie radzić sobie z rojami bezzałogowców. Przykładem jest atak na skład paliw w pobliżu granicy z Wenezuelą.

Przez dwa tygodnie obrońcy niszczyli dziesiątki małych dronów, jednak nie zauważyli większego bezzałogowca, który zrzucił cztery granaty, zabijając jednego żołnierza.

Według oficjalnych danych, w ciągu kilku miesięcy ataki dronowe przeprowadzone przez rebeliantów spowodowały śmierć 58 żołnierzy i policjantów oraz rany u ponad 300 kolejnych osób.

Prezydent Gustavo Petro stwierdził otwarcie, że "handlarze narkotyków mają przewagę w powietrzu".

Kolumbia. Wysokie koszty obrony przed tanimi bezzałogowcami

Rząd w Bogocie reaguje na zagrożenie, przeznaczając ponad 1,6 miliarda dolarów na zakup systemów antydronowych. Zakupy te obejmują przede wszystkim sprzęt do zakłócania sygnałów sterujących oraz wykrywania bezzałogowców.

Jednak w wielu regionach kraju dostęp do stabilnego zasilania i internetu jest ograniczony, co utrudnia skuteczne działanie nowoczesnych systemów.

Dodatkowym problemem są drony światłowodowe, które również zaczynają być wykorzystywane przez rebeliantów. Sterowane za pomocą kabla światłowodowego, są odporne na tradycyjne systemy walki elektronicznej.

Zdaniem ekspertów, Kolumbia staje się kolejnym przykładem, jak tania i łatwo dostępna technologia dronowa zmienia dynamikę konfliktów zbrojnych. Doświadczenia wyniesione z ukraińskiego frontu, gdzie drony stały się podstawowym narzędziem walki, są obecnie wdrażane w różnych zakątkach świata, zmuszając armie rządowe do kosztownej i pilnej adaptacji.

