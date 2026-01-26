Wojna w Ukrainie
Nieoczekiwany ruch Rosjan. Wycofują wojska w ważnym regionie

Paweł Sekmistrz

Rosjanie opuścili część pozycji w obwodzie chersońskim, w rejonie oleszkowskim - poinformował rzecznik Sił Obronnych Południa Władysław Wołoszyn. Wojska kierowane mają być obecnie na kierunek orychowski, do obwodu zaporoskiego.

Żołnierz w mundurze polowym poszukujący min lub innych niebezpiecznych przedmiotów na polu, z dużym, okrągłym wstawką ukazującą mapę frontu w rejonie Chersonia z zaznaczoną linią rozgraniczenia oraz ważnymi miejscowościami.
Rosjanie przegrupowują siły i wycofują część żołnierzy z obwodu chersońskiegoDeepStateMap / DMYTRO SMOLIENKO / NURPHOTO AFP

  • Rosjanie opuścili część pozycji w obwodzie chersońskim w rejonie oleszkowskim.
  • Wojska rosyjskie mają zostać przeniesione na kierunek orychowski, do obwodu zaporoskiego.
  • Dwa dni wcześniej Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów z użyciem pocisków Ch-22.
Przedstawiciel ukraińskiego wojska powiadomił w rozmowie z Ukrinform, że niektóre z pozycji w rejonie oleszkowskim zostały opuszczone przez żołnierzy wroga.

- Stało się to w wyniku aktywnych działań Sił Zbrojnych Ukrainy - przekazał Władysław Wołoszyn.

Rosjanie wycofują część wojsk z obwodu chersońskiego. Mają posłużyć na innym kierunku

Jak dodał rzecznik, jednym z czynników wycofania się Rosjan był też ich "niski stan psychiczny i morale". Wskazał też, że obecnie przeciwnicy nie mają możliwości przywrócenia w rejonie swoich punktów obserwacyjnych.

Władysław Wołoszyn przekazał, że Moskwa przegrupowuje wojska działające na kierunku chersońskim, wycofuje też jednostki wojsk powietrznodesantowych. Mają one zostać przeniesione na kierunek orychowski.

    Celem działań jest "utrzymanie tempa operacji szturmowych". Ukrinform wskazywał, że tylko 25 stycznia doszło do 138 starć bojowych pomiędzy Siłami Zbrojnymi Ukrainy a armią wroga.

    Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak na Kijów, wykorzystano pociski Ch-22

    Dzień wcześniej Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów, w którym wykorzystane zostały pociski Ch-22. Z 12 wystrzelonych, dziewięć zostało unieszkodliwionych.

    Rakiety wystrzelono ze ze strategicznych bombowców Tu-22M3. Zdaniem rzecznika Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ignat, rozwiązanie było nietypowe - pociski Ch-22 rzadko były wykorzystywane w ostatnich miesiącach.

    Źródło: Ukrinform

