Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Nieoczekiwany beneficjent wojny w Ukrainie. To "okno na świat" dla Rosji

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Kirgistan stał się jednym z cichych beneficjentów wojny w Ukrainie. Tylko w ubiegłym roku PKB tego kraju wzrosło o 11 proc. - informuje "The New York Times". Dzieje się tak, gdyż jest on ważnym kanałem transportowym Rosji dla produktów z Chin i Zachodu.

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Prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow idzie po czerwonym dywanie
Prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow; zdj. ilustracyjneContributorGetty Images

W skrócie

  • Kirgistan odnotował znaczny wzrost gospodarczy, działając jako istotny kanał dla przepływu towarów z Chin i Zachodu do Rosji podczas wojny w Ukrainie.
  • Eksport z Unii Europejskiej do Kirgistanu gwałtownie wzrósł po rozpoczęciu konfliktu, obejmując głównie samochody, sprzęt AGD oraz produkty zachodnich marek.
  • Pomimo wzrostu PKB o 11 proc. i rozwoju kluczowych sektorów, inflacja pozostaje wysoka, a wielu mieszkańców nie doświadcza bezpośrednich korzyści gospodarczych.
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Kirgistan stał się ważnym kanałem dla chińskich i zachodnich towarów napływających do Rosji, co doprowadziło do jego gospodarczego wystrzału - pisze "The New York Times", cytowany przez agencję UNIAN.

Dziennik zauważa, że przez republikę przechodzą samochody, sprzęt elektroniczny oraz sprzęt podwójnego zastosowania, który może być wykorzystywany zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych.

W zeszłym roku eksport z Unii Europejskiej do Kirgistanu wyniósł około 2,5 mld dol. - to o osiem razy więcej niż w rok przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 roku. Dane handlowe Unii Europejskiej wskazują jednak, że wartość ta spadła z ok. 3,1 mld dol. w 2023 roku.

Blisko połowę, gdyż 45 proc. dostaw z Europy, stanowiły samochody, sprzęt AGD oraz środki transportu. Znaczną część eksportu stanowią także produkty europejskich marek, których Rosjanie nie kupią w swoim kraju.

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PKB Kirgistanu wzrosło w ubiegłym roku o 11 proc. Azjatycki Bank Rozwoju szacuje, że od 30 do nawet 40 proc. wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich czterech lat pochodziło z reeksportu.

Jak zauważa UNIAN, towary eksportowane z Kirgistanu do Rosji nie podlegają tradycyjnym taryfom celnym, gdyż oba te kraje należą do Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Do wzrostu gospodarczego kraju przyczyniły się także rosnące ceny złota, które jest jego głównym towarem eksportowym. Swój udział miały także szybki rozwój sektora kryptowalut i finansów oraz duże wydatki rządowe na budownictwo.

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Kirgistan, mimo znacznego wzrostu, nadal pozostaje pod presją m.in. Rosji. Kreml stara się bowiem zwalczać nielegalny import samochodów. Kraje zachodnie z kolei nałożyły sankcje na kirgiskie władze za wspieranie wojny z Ukrainą.

Kraj uzależniony jest ponadto od rosyjskiej ropy naftowej i gazu, a także żelaza, i drewna. Około 80 proc. ludności mówi po rosyjsku, a ponad pół miliona obywateli Kirgistanu pracuje w Rosji. Mimo znacznego wzrostu gospodarczego inflacja oscyluje w granicach 11 proc. Oznacza to, że wiele osób nie odczuło korzyści ze znacznego wzrostu gospodarczego.

Źródło: UNIAN

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