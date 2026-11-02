W skrócie Xi Jinping był zaskoczony sugestią, że Chiny mogłyby być gospodarzem rozmów pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie, co przekazał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Według doniesień The Kyiv Independent Pekin nie posiada żadnych informacji na temat ewentualnych przygotowań do szczytu pokojowego dotyczącego Ukrainy z ich udziałem.

Kreml potwierdził przygotowania do spotkania Putina z Xi Jinpingiem podczas szczytu APEC w Shenzhen, jednak nie ustalono spotkania w formacie trójstronnym z Donaldem Trumpem.

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Głos w sprawie roli Chin w rozmowach na temat pokoju w Ukrainie zabrał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Odbył on w Pekinie rozmowę z przywódcą Xi Jinpingiem.

The Kyiv Independent relacjonuje, że Pekin nie wie nic na temat ewentualnych przygotowań do rozmów o Ukrainie, których gospodarzem miałyby być Chiny.

Steinmeier relacjonował w rozmowie z niemieckimi mediami, że przywódca Chin był głosami o propozycji zaskoczony. Prezydent Niemiec relacjonował, że Xi Jinping wskazał natomiast na rolę europejskich dyplomatów, urzędników i liderów, którzy powinni angażować się w rozwiązanie wojny toczącej się na Starym Kontynencie.

Chiny a wojna w Ukrainie. Rozmów o "nowej Jałcie" nie będzie?

Ukraiński portal zwraca uwagę, że wkrótce może dojść jednak do spotkania liderów USA, Rosji i Chin. Chodzi o ewentualną rozmowę na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się w połowie listopada w chińskim Shenzhen.

"Najnowsze komentarze rzucają jednak cień na to, czy temat Ukrainy znajdzie się na agendzie tego spotkania" - analizuje The Kyiv Independent.

W połowie października dziennik "Wall Street Journal" donosił, że Władimir Putin zaproponował spotkanie, by wynegocjować w jego trakcie sprzyjające Kremlowi zakończenie wojny w Ukrainie. Putin ma liczyć, że byłaby to "nowa Jałta".

Wojna w Ukrainie. Doniesienia o planowanym spotkaniu USA - Rosja - Chiny

Rzecznik Kremla w poniedziałek potwierdził, że trwają przygotowania do spotkania Putina i Xi Jinpinga podczas szczytu APEC. Dodał jednak, że nie ma ustaleń na temat ewentualnego trójstronnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Gdy pojawiły się doniesienia "WSJ", pomysł takiego formatu skrytykował Kijów, wskazując, że szczyt pokojowy bez udziału Ukrainy mija się z celem.

Chiny w teorii i komunikatach dyplomatycznych zachowują wobec wojny Rosji w Ukrainie neutralność, jednak są dla Moskwy wsparciem, m.in. zasilając rosyjski przemysł zbrojeniowy czy wspomagając dostawami technologii podwójnego zastosowania.

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Źródła: The Kyiv Independent, "WSJ"



