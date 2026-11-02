Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Nieoczekiwane doniesienia w sprawie "nowej Jałty". "Był zaskoczony"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Chiny nie wiedzą nic o spotkaniu, które miałoby odbyć się na terenie ich państwa w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie - donosi prezydent Niemiec po wizycie w Pekinie. Europejski przywódca wskazał wprost, że Xi Jinping doniesieniami był zaskoczony. Wcześniej o planie Putina w sprawie "nowej Jałty" pisał dziennik "WSJ". Jest jednak pewien haczyk.

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Przywódca Chin Xi Jinping, prezydent USA Donald Trump, w tyle przywódca Rosji Władimir Putin na tle mapy frontu w Ukrainie
Zwrot w sprawie spotkania, którego chciał Putin? Xi Jinping zaskoczonyISW Map | Kevin Dietsch / Getty Images |Contributor Getty Images

W skrócie

  • Xi Jinping był zaskoczony sugestią, że Chiny mogłyby być gospodarzem rozmów pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie, co przekazał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.
  • Według doniesień The Kyiv Independent Pekin nie posiada żadnych informacji na temat ewentualnych przygotowań do szczytu pokojowego dotyczącego Ukrainy z ich udziałem.
  • Kreml potwierdził przygotowania do spotkania Putina z Xi Jinpingiem podczas szczytu APEC w Shenzhen, jednak nie ustalono spotkania w formacie trójstronnym z Donaldem Trumpem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Głos w sprawie roli Chin w rozmowach na temat pokoju w Ukrainie zabrał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Odbył on w Pekinie rozmowę z przywódcą Xi Jinpingiem.

The Kyiv Independent relacjonuje, że Pekin nie wie nic na temat ewentualnych przygotowań do rozmów o Ukrainie, których gospodarzem miałyby być Chiny.

Steinmeier relacjonował w rozmowie z niemieckimi mediami, że przywódca Chin był głosami o propozycji zaskoczony. Prezydent Niemiec relacjonował, że Xi Jinping wskazał natomiast na rolę europejskich dyplomatów, urzędników i liderów, którzy powinni angażować się w rozwiązanie wojny toczącej się na Starym Kontynencie.

Chiny a wojna w Ukrainie. Rozmów o "nowej Jałcie" nie będzie?

Ukraiński portal zwraca uwagę, że wkrótce może dojść jednak do spotkania liderów USA, Rosji i Chin. Chodzi o ewentualną rozmowę na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się w połowie listopada w chińskim Shenzhen.

"Najnowsze komentarze rzucają jednak cień na to, czy temat Ukrainy znajdzie się na agendzie tego spotkania" - analizuje The Kyiv Independent.

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W połowie października dziennik "Wall Street Journal" donosił, że Władimir Putin zaproponował spotkanie, by wynegocjować w jego trakcie sprzyjające Kremlowi zakończenie wojny w Ukrainie. Putin ma liczyć, że byłaby to "nowa Jałta".

Wojna w Ukrainie. Doniesienia o planowanym spotkaniu USA - Rosja - Chiny

Rzecznik Kremla w poniedziałek potwierdził, że trwają przygotowania do spotkania Putina i Xi Jinpinga podczas szczytu APEC. Dodał jednak, że nie ma ustaleń na temat ewentualnego trójstronnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Gdy pojawiły się doniesienia "WSJ", pomysł takiego formatu skrytykował Kijów, wskazując, że szczyt pokojowy bez udziału Ukrainy mija się z celem.

Chiny w teorii i komunikatach dyplomatycznych zachowują wobec wojny Rosji w Ukrainie neutralność, jednak są dla Moskwy wsparciem, m.in. zasilając rosyjski przemysł zbrojeniowy czy wspomagając dostawami technologii podwójnego zastosowania.

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Źródła: The Kyiv Independent, "WSJ"

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