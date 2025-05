W swojej najnowszej wypowiedzi dla mediów Zełenski zaprezentował nieoczekiwany pomysł - wychodząc z inicjatywą spotkania trójstronnego. W tym scenariuszu do Zełenskiego i Putina dołączyć miałby Donald Trump.

Ostatecznie rozmowy odbyły się na niższym szczeblu. Zełenski, który przyjechał do Turcji, nie brał w nich udziału.

- Jeśli Putin czuje się niekomfortowo ze spotkaniem ze mną, bądź jeśli wszyscy chcą, by to spotkanie było trójstronne, to nie mam nic przeciwko. Jestem gotowy na każdy format - powiedział Wołodymyr Zełenski, wskazując na możliwość zaangażowania w bezpośrednie pertraktacje także Trumpa.