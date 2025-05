Według "Bild" to oznacza, że "kiedy wojna się skończy, wielu rosyjskich żołnierzy - niektórzy z nich to bardzo brutalni, straumatyzowani mężczyźni - wróci do często zubożałych regionów, gdzie czeka na nich słabo płatna praca". Mówiąc wprost: może to spowodować frustrację w obrębie tej grupy społecznej.