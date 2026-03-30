W skrócie Prezes Rheinmetall Armin Papperger porównał ukraińską technologię produkcji dronów do "zabawy klockami Lego" i "gospodyń domowych" produkujących broń w kuchni.

Na słowa prezesa zareagowali ukraińscy urzędnicy, podkreślając sukcesy ukraińskich dronów oraz rolę kobiet w ich produkcji.

Rheinmetall wydał oświadczenie wyrażające szacunek dla wysiłków Ukrainy i podkreślił skuteczność tego kraju w walce z Rosją.

Niemiecki gigant zbrojeniowy Rheinmetall zareagował na burzę, którą wywołał prezes tej firmy Armin Papperger. W wywiadzie dla magazynu "The Atlantic" przedsiębiorca umniejszał innowacjom Ukrainy w dziedzinie produkcji dronów, mówiąc, że ukraińska broń jest jak "klocki Lego robione przez gospodynie domowe".

Armin Papperger był pytany, czy ukraińska technologia w produkcji dronów może zrewolucjonizować jego branżę, która skupia się bardziej na obszarach jak artyleria czy czołgi.

- Tak się bawi klockami Lego - oświadczył prezes Rheinmetall, porównując głównych ukraińskich producentów dronów do "gospodyń domowych". - To nie jest technologia Lockheed Martin, General Dynamics ani Rheinmetall - dodał.

- Mają drukarki 3D w kuchni i produkują części do dronów - powiedział Papperger. - To nie jest innowacja - stwierdził.

Na słowa prezesa niemieckiego koncernu zbrojeniowego zareagował Ołeksandr Kamyszin, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wskazując na sukcesy, jakie ukraińskie drony odniosły w walce z rosyjskimi czołgami. Kamyszin podkreślił, że podczas wizyt w fabrykach broni "wystarczająco często" widział "ukraińskie kobiety pracujące na równi z mężczyznami". "Zasługują na szacunek" - dodał doradca Zełenskiego.

W związku z wypowiedzią Papperger w ukraińskich mediach społecznościowych popularny stał się hashtag "MadeByHousewives" (pol. wyprodukowane przez gospodynie domowe).

"Rheinmetall twierdzi, że nasze drony Lego są produkowane przez gospodynie domowe w ich kuchniach" - napisał Kamyszin. "Dobrze. Tymczasem nasze drony Lego już spaliły ponad 11 tysięcy rosyjskich czołgów" - dodał.

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko podkreśliła z kolei, że "naród ukraiński zasługuje nie tylko na najwyższy szacunek, ale także na to, by go wysłuchano - i by się od niego uczono". "Tak, obronność Europy jest napędzana przez ukraińskie 'gospodynie domowe'" - napisała, także dodając hashtag "MadeByHousewives".

W sobotę Rheinmetall wydał oświadczenie, w którym wyraził szacunek dla wysiłków obronnych Ukrainy.

"Mamy najwyższy szacunek dla ogromnych wysiłków, jakie naród ukraiński wkłada w obronę przed rosyjską agresją - trwającą już ponad cztery lata. Każda kobieta i każdy mężczyzna w Ukrainie wnoszą nieoceniony wkład" - napisano.

Firma dodała, że "na szczególną pochwałę zasługuje fakt, że Ukraina walczy niezwykle skutecznie, mimo ograniczonych zasobów". "Innowacyjność i duch walki narodu ukraińskiego są dla nas źródłem inspiracji. Jesteśmy wdzięczni, że możemy wspierać Ukrainę, korzystając z zasobów, którymi dysponujemy" - czytamy w oświadczeniu.

Rheinmetall, jeden z największych europejskich producentów broni, stał się kluczowym dostawcą sprzętu wojskowego dla Ukrainy - dostarcza czołgi, 155-milimetrową amunicję artyleryjską, pociski moździerzowe i drony rozpoznawcze.

Serwis Kyiv Independent zauważa, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest w trakcie zawierania umów z krajami Zatoki Perskiej, które mają obejmować produkcję dronów czy wymianę technologii. Jednocześnie ukraińscy specjaliści zostali wysłani do kilku krajów w regionie Bliskiego Wschodu, aby pomóc w budowaniu systemów obrony powietrznej i przechwytywania dronów, które wysyła Iran.

