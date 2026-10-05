W skrócie Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej ocenił, że konfrontacja z Rosją osiągnęła nowy, bardziej niebezpieczny poziom, a Niemcy mogą być zagrożone wciągnięciem w konflikt zbrojny.

Według Martina Jaegera Moskwa może prowadzić działania militarne na niewielką skalę przeciwko krajom bałtyckim i możliwe są rosyjskie ataki na cele w Niemczech.

Ocena Jaegera dotycząca możliwych jeszcze brutalniejszych ataków tej zimy pokrywa się z raportem Instytutu Studiów nad Wojną, który prognozuje rosyjskie uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną.

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Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Martin Jaeger ostrzegł w poniedziałek przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji.

- Konfrontacja z Rosją osiągnęła nowy, bardziej niebezpieczny poziom - powiedział.

Jaeger ocenił również, że Niemcy są zagrożone wejściem w konflikt zbrojny z Rosją, a ryzyko rosyjskich ataków na cele w tym kraju pozostaje realne. Zdaniem szefa niemieckiego wywiadu "możliwe są działania militarne Rosji na niskim szczeblu przeciwko krajom bałtyckim", ale Niemcy nie spodziewają się ataku na dużą skalę na terytorium NATO.

- Putin przekroczył już punkt, w którym mógł po prostu zakończyć wojnę z Ukrainą bez ryzyka utraty własnej władzy - dodał Martin Jaeger.

Niemcy ostrzegają przed Rosją. "Moskwa stawia na naszą słabość"

Szef niemieckiego wywiadu ocenił również, że Moskwa "stawia na naszą słabość". Jak ostrzegł, wojna Putina przeciwko Ukrainie wchodzi w nową, jeszcze bardziej niebezpieczną fazę.

Według Jaegera tej zimy należy spodziewać się jeszcze brutalniejszych rosyjskich ataków.

Jaeger odniósł się także do możliwych działań Rosji wobec państw NATO. Jego zdaniem możliwe są działania militarne Rosji na niewielką skalę przeciwko krajom bałtyckim, choć niemiecki wywiad nie spodziewa się szeroko zakrojonego ataku na terytorium Sojuszu.

Szef BND podkreślił jednocześnie, że ryzyko rosyjskich ataków na cele w Niemczech pozostaje realne.

O zagrożeniu ze strony Moskwy mówił również szef niemieckiego kontrwywiadu. Jak ostrzegł Rosja jest gotowa do przeprowadzania aktów sabotażu i zabójstw.

Ostrzeżenie Jaegera zbieżne z oceną ISW. Rosja szykuje uderzenia w ukraińską energetykę

Słowa Jaegera o możliwych jeszcze brutalniejszych atakach tej zimy są zbieżne z najnowszą oceną Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Analitycy wskazują, że Rosja może w tym roku wcześniej niż zwykle rozpoczynać szeroko zakrojoną kampanię uderzeń w ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Według raportu ISW z 4 października Moskwa może chcieć wyrządzić jak największe szkody, zanim Ukraina wypracuje skuteczniejsze sposoby przeciwdziałania rosyjskim pociskom balistycznym i dronom odrzutowym.

Analitycy oceniają również, że Kreml może coraz większą rolę przypisywać dalekosiężnym uderzeniom podczas zimy 2026-2027, wykorzystując niszczenie infrastruktury krytycznej do zwiększenia presji na Ukrainę.

Źródło: Reuters



