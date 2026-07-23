"Niedopuszczalne". Rosjanie oburzeni po spotkaniu z Rubio. Jest komunikat
- To niedopuszczalne - powiedział o dostawach broni dla Ukrainy szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow podczas rozmowy z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Politycy spotkali się na marginesie konferencji krajów ASEAN na Filipinach. Podczas półgodzinnej rozmowy poruszyli także temat relacji na linii Waszyngton - Moskwa. Rosja wydała już oficjalny komunikat.
W skrócie
- Sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow rozmawiali podczas konferencji państw ASEAN o relacjach rosyjsko-amerykańskich i wojnie w Ukrainie.
- Rosyjska strona poinformowała, że rozmowa dotyczyła sytuacji na froncie w Ukrainie oraz gotowości do politycznego rozwiązania konfliktu.
- Według komunikatów politycy ustalili kontynuację kontaktów w ramach organizacji międzynarodowych.
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Do spotkania między ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio doszło podczas konferencji krajów ASEAN w stolicy Filipin, Manili.
Jak poinformowała rosyjska państwowa agencja prasowa TASS, rozmowa obu polityków trwała nieco więcej niż pół godziny i dotyczyła sposobów na zażegnanie konfliktu w Ukrainie oraz normalizacji stosunków rosyjsko-amerykańskich.
Wojna w Ukrainie tematem rozmowy Rubio i Ławrowa
W komunikacie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazano, że "w ramach rozwijania kontaktów na najwyższym szczeblu omówiono szeroki zakres zagadnień z agendy dwustronnej i międzynarodowej".
Jak podkreślono, Ławrow poinformował Rubio o "rzeczywistej" sytuacji na froncie w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a także oświadczył, że dalsze dostawy broni dla Ukrainy są "niedopuszczalne". Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił także Rubio, że "Rosja jest niezmiennie gotowa do politycznego i dyplomatycznego rozwiązania konfliktu".
Ławrow przekonywał również, że Moskwa aktywnie angażuje się w realizację propozycji przygotowanych przez prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina podczas ich spotkania na Alasce w sierpniu 2025 r.
Rosja - USA. Siergiej Ławrow spotkał się z Marco Rubio
Politycy mieli także ustalić, że kontakty między państwami zostaną utrzymane w przyszłości, "szczególnie w ramach udziału obu krajów w pracach organizacji międzynarodowych".
Sam Rubio, choć odmówił podzielenia się szczegółami rozmowy, stwierdził, że była ona "dobra i szczera". - Jesteśmy gotowi odegrać konstruktywną rolę w zakończeniu taj bezsensownej wojny - zapewnił tylko.
Informacja o planowanym spotkaniu została przekazana dzień wcześniej zarówno przez stronę amerykańską, jak i rosyjską. "Spotkanie jest już uzgodnione (…) odbędzie się jutro, w pierwszej połowie dnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość poinformowania o naszych wrażeniach" - powiedział w środę Ławrow.
Plan spotkania potwierdził także Rubio, który stwierdził, że Stany Zjednoczone szukają możliwość "odegrania konstruktywnej roli" w procesie zakończenia wojny na Ukrainie.
Źródła: Reuters, Ukraińska Prawda