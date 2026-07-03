W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina osiągnęła zdolność produkcji uzbrojenia pozwalającą w dłuższej perspektywie przewyższyć Rosję.

Ukraiński prezydent przekazał, że trwają działania w celu zwiększenia produkcji dronów, systemów walki elektronicznej i rozwoju programu rakietowego.

Minister obrony Mychajło Fiodorow ogłosił rozpoczęcie testów laserowych systemów obrony przeciwlotniczej oraz prowadzenie prac nad niedrogimi pociskami manewrującymi ze sztuczną inteligencją.

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Jednym z wyzwań, jakie stoją przed Ukrainą od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, są zdolności przeciwnika do szybkiego uzupełniania braków na froncie.

Chociaż Rosjanie są często zaopatrywani w broń mniej nowoczesną, kraj agresora jest w stanie szybko wyprodukować i dostarczyć żołnierzom kolejne sztuki sprzętu.

Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego możliwości produkcyjne Ukrainy są jednak obecnie na tyle wysokie, że z czasem może ona tworzyć więcej uzbrojenia niż przeciwnik.

Zełenski o możliwościach Ukrainy. Wskazał na kluczowe obszary

Ukraiński przywódca wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o zwiększenie zdolności w zakresie produkcji dronów wszystkich typów i systemów walki elektronicznej oraz rozwój programu rakietowego.

Zełenski podkreślił, że jest wdzięczny wszystkim specjalistom, którzy udoskonalają program rakietowy i pracują w szczególności nad produkcją skutecznych systemów balistycznych i antybalistycznych.

"Dzisiaj przeprowadziliśmy wirtualny audyt zdolności i zidentyfikowaliśmy kroki, które przyspieszą produkcję, testy i wdrożenie" - przekazał.

Zełenski o działaniach Ukrainy: Odczują je wszystkie grupy społeczne w Rosji

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że polecił resortom obrony i spraw zagranicznych skoncentrowanie się na współpracy z partnerami, co może zaowocować pozyskaniem dodatkowych środków na produkcję uzbrojenia.

Zełenski zadeklarował, że Ukraina będzie kontynuować "sankcje długoterminowo i średnioterminowo". Wyjaśnił, że chodzi o to, aby w wyniku tych działań wszystkie rosyjskie grupy społeczne odczuły, że wojna wpływa bezpośrednio na ich codzienne życie. Dodał, że wspomniane działania mają także na celu ograniczenie możliwości finansowania wojny przez Rosję.

"Osobno rozważaliśmy wolumen i warunki dostaw tych środków obrony powietrznej, które są faktycznie potrzebne na co dzień. W najbliższych dniach priorytetem we wszystkich pracach dyplomatycznych, spotkaniach i negocjacjach będzie właśnie obrona powietrzna Ukrainy" - zaznaczył przywódca.

Ukraina testuje nową broń. Minister obrony o szczegółach

Agencja Unian przypomina, że minister obrony Mychajło Fiodorow Fiodorow informował niedawno o rozpoczęciu w Ukrainie testów nowoczesnych laserowych systemów obrony przeciwlotniczej.

Osobnym priorytetem ma być opracowanie niedrogich pocisków manewrujących wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji. Według zapowiedzi ministra mogłyby się one pojawić już w przyszłym roku.

Fiodorow przekazał również, że w Ukrainie trwają obecnie testy rozwiązań proponowanych przez ok. dziesięć firm, które stworzyły niedrogie pociski do przechwytywania dronów. Oprócz tego trwają prace nad systemami zwalczania pocisków balistycznych i bomb kierowanych.





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