Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Niedawny sojusznik Rosji oburzony, wzywają ambasadora. Moskwa milczy

Adam Gaafar

Oprac.: Adam Gaafar

Resort spraw zagranicznych Azerbejdżanu poinformował, że wezwał ambasadora Rosji, aby zaprotestować przeciwko niedzielnemu atakowi drona na stację paliw w obwodzie mikołajowskim w Ukrainie. Uszkodzony obiekt należał do azerskiej państwowej spółki naftowo-gazowej SOCAR. Rosjanie w sprawie milczą.

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Kompleks przemysłowy rafinerii SOCAR w Baku
Rafineria SOCAR w Baku (zdj. ilustracyjne)Interfase, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

W skrócie

  • MSZ Azerbejdżanu wezwało ambasadora Rosji po ataku drona na azerbejdżańską stację paliw należącą do koncernu SOCAR w obwodzie mikołajowskim na Ukrainie.
  • Azerbejdżan nie nałożył sankcji gospodarczych na Rosję mimo udzielania pomocy humanitarnej Ukrainie i zdecydował się na utrzymywanie relacji z Moskwą.
  • Rosja dotychczas nie odpowiedziała na oskarżenia Azerbejdżanu, a w odwecie za działania Ukrainy celem kolejnego ataku była rafineria w Omsku.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu poinformowało, że wezwało ambasadora Rosji w tym kraju Michaiła Jewdokimowa w związku z niedzielnymi atakami na Ukrainę.

Zgodnie z komunikatem resortu jeden z rosyjskich dronów miał uderzyć w stację paliw należącą do azerskiego koncernu państwowego SOCAR. Podkreślono, że inne obiekty należące do tej spółki w Ukrainie, w tym skład ropy naftowej w Odessie, zostały już wcześniej uszkodzone w wyniku działań wojskowych.

"Podczas spotkania (z ambasadorem Rosji - red.) przypomniano, że atak dronów nie był pierwszym tego typu i że zakłady SOCAR w Ukrainie były już wcześniej celem ataków wojskowych i innych niszczycielskich skutków działań wojennych" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu azerskiego resortu.

Azerbejdżan wzywa Rosję do złożenia wyjaśnień. "Celowy charakter ataków"

"Kontynuowanie tych działań, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń, wskazuje na celowy charakter ataków" - podkreślono w komunikacie MSZ Azerbejdżanu.

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Ministerstwo zwróciło też uwagę na szereg nalotów, w wyniku których uszkodzone zostały budynki ambasady Azerbejdżanu w Kijowie i Konsulatu Honorowego w Charkowie.

Baku wezwało Moskwę do przeprowadzenia szczegółowego śledztwa "w sprawie wszystkich wymienionych faktów, przedstawienia odpowiedniego wyjaśnienia zaistniałych zdarzeń oraz do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony obiektów cywilnych i misji dyplomatycznych".

Rosja nie wydała dotąd oficjalnego oświadczenia w odpowiedzi na dyplomatyczne działania i oskarżenia Azerbejdżanu.

Atak drona na azerską stację. Baku próbowało utrzymywać stosunki z Rosją

Jak przypomina Reuters, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji przez Rosję w lutym 2022 roku Azerbejdżan starał się utrzymywać stosunki zarówno z Moskwą, jak i Kijowem

Z jednej strony Baku udzieliło pomocy humanitarnej Ukrainie, a z drugiej nie dołączyło do nakładania sankcji gospodarczych na Rosję.

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W ostatnim czasie Rosja celuje w stacje paliw w Ukrainie, co ma stanowić odwet za nasilającą się kampanię wojskową Kijowa przeciwko rosyjskiej infrastrukturze energetycznej. W wyniku ukraińskich ataków doszło do niedoborów paliwa w wielu regionach Rosji.

Trudna sytuacja występuje zwłaszcza w obwodzie królewieckim, co spotkało się z reakcją Władimira Putina. Rosyjski prezydent zadeklarował, że graniczący z Polską region uzyska pierwszeństwo w otrzymywaniu zaopatrzenia.

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W odpowiedzi na ostatnie ataki Kijów przeprowadził w poniedziałek kolejne uderzenie wymierzone w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Tym razem ukraińskie drony trafiły w rafinerię w Omsku, położoną w południowo-zachodniej części Syberii, prawie 2,5 tys. km od granicy z Ukrainą.

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