W opublikowanym w środę komentarzu MSZ przypomniało, że Ukraina ma prawo do samoobrony przed rosyjską agresją i, w przeciwieństwie do drugiej strony, nie uderza w ludność cywilną, lecz głównie w obiekty wojskowe Rosjan . Kijów przypomniał także, że trzy miesiące temu zgodził się na bezwarunkowe i pełne zawieszenie walk. Moskwa tymczasem - jak zaznaczono - uparcie kontynuuje wojnę i nie podejmuje działań na rzecz pokoju.

"Dlatego Putin powinien przestać jęczeć z powodu ukraińskich uderzeń w jego samoloty i zamiast tego zgodzić się przynajmniej na 30-dniowe zawieszenie broni . Zrezygnować z nierealistycznych ultimatów, przestać uchylać się od spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i rozpocząć rzetelne negocjacje na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Ukraina jest na to gotowa. To Rosja gra na czas i szuka pretekstu, aby przedłużać wojnę " - oświadczyło ukraińskie MSZ.

Dzień wcześniej Putin powiedział, że Ukraina zaczęła organizować akty terroru i wykluczył spotkanie z Zełenskim . Skomentował w ten sposób wysadzenie dwóch mostów w rosyjskich obwodach briańskim i kurskim, które graniczą z Ukrainą. Moskwa oskarżyła o to ukraińskie służby.

W niedzielę ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzegło, że ataki na mosty kolejowe w Rosji mogły być operacjami "pod fałszywą flagą" , dzięki którym Rosja chciała przedstawiać Ukrainę jako kraj terrorystyczny. Dwa dni później, we wtorek, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że uszkodziła Most Krymski, który łączy okupowany przez rosyjskie wojska półwysep z kontynentalną częścią Rosji.

Według strony ukraińskiej w wyniku operacji uszkodzonych miało zostać 41 samolotów rosyjskiego lotnictwa strategicznego . Najpierw SBU przetransportowała do Rosji drony, a następnie elementy drewnianych domów. Już na terytorium Rosji bezzałogowce ukryto pod dachami domów. W odpowiednim momencie dachy zostały zdalnie otwarte, a drony wyruszyły w kierunku wyznaczonych celów - rosyjskich bombowców.

W czwartek głos w sprawie ataków zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przekazał on, że Rosja planuje odpowiedzieć na ukraińską operację, bombardując strategiczne lotniska w Ukrainie. Według niego, do odpowiedzi dojdzie kiedy i jak rosyjskie wojsko uzna to za konieczne.