Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Niebo zrobiło się pomarańczowe. Cios Ukrainy w Złoty Pierścień Rosji

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Drony zaatakowały jedną z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji. Mieszkańcy Jarosławia, jednego z miast Złotego Pierścienia Rosji, donosili o alarmie, eksplozjach i pożarze. Zdjęcia i nagrania ukazują płomienie, kłęby dymu oraz pomarańczową łunę nad miastem.

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Pożar w rafinerii ropy naftowej Slavneft-YANOS w Jarosławiu, obok satelitarny obraz miasta
Drony zaatakowały jedną z największych rafinerii w Rosji - w JarosławiuGoogle Earth/SergVolin/Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Drony zaatakowały w nocy rafinerię Slavneft-YANOS w Jarosławiu, wywołując serię eksplozji oraz pożar w tamtejszej strefie przemysłowej.
  • W wyniku uderzenia w rafinerię, która zaopatruje rosyjskie lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, nad miastem pojawiła się pomarańczowa łuna.
  • Rosyjskie władze nie wydały dotychczas żadnego oświadczenia dotyczącego ewentualnych ofiar oraz skali szkód powstałych w wyniku nocnego ataku.
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Według kanałów monitorujących Ukraina miała w nocy z poniedziałku na wtorek zaatakować z pomocą dronów rafinerię ropy naftowej w rosyjskim Jarosławiu.

Stolica obwodu jarosławskiego nad górną Wołgą położona jest na Złotym Pierścieniu Rosji, słynnym szlaku turystycznym prowadzącym przez średniowieczne miejscowości na północ i wschód od Moskwy. Jarosław zwany jest "rosyjską Florencją" ze względu na liczbę zabytków.

Rosja: Atak dronów na rafinerię w Jarosławiu. Eksplozje i pożar

Kanał Exilenova Plus na Telegramie podał, że celem ataku była rafineria Slavneft-YANOS, mieszkańcy donosili o trzech oddzielnych pożarach w strefie przemysłowej. Rafineria w Jarosławiu jest jedną z największych w Rosji.

W wyniku ataku na obiekt, który dostarcza paliwo m.in. dla rosyjskiego lotnictwa i sprzętu wojskowego, wybuchł pożar - przekazał kanał Astra.

Według relacji świadków w obwodzie jarosławskim ogłoszono wcześniej alarm. Następnie mieszkańcy zaczęli pisać w sieci o głośnych eksplozjach i pożarze w rafinerii.

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Według danych kanału Astra, powołującego się na zdjęcia i nagrania wideo udostępnione przez mieszkańców, udało się ustalić, że płonie zakład Slavneft-YANOS przy Prospekcie Moskiewskim. Mowa była o co najmniej trzech ogniskach pożaru na terenie zakładu. Potem podano, że widać było pięć dużych i dwa mniejsze ogniska. Z powodu pożaru nad miastem unosiła się pomarańczowa łuna.

Dotychczas nie pojawiło się oświadczenie strony rosyjskiej w sprawie ewentualnych ofiar czy szkód.

Rafineria w Jarosławiu zaopatruje Moskwę. Była wielokrotnie atakowana dronami

Slavneft-YANOS to jedna z największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej, przetwarzająca rocznie około 15 milionów ton ropy naftowej. Znajduje się ona około 250 kilometrów na północny wschód od Moskwy i produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz inne produkty naftowe. Zakład działa od 1961 roku.

Produkty rafinerii są dostarczane do regionów centralnego i północno-zachodniego Rosji, a także do obwodu moskiewskiego. Wśród odbiorców znajdują się lotniska oraz przemysł zbrojeniowy.

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Rafineria ropy naftowej Slavneft-YANOS była w tym roku wielokrotnie atakowana przez ukraińskie drony.

17 września Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował o zniszczeniu instalacji do wstępnego przetwarzania ropy naftowej. Po tym ataku - z powodu uszkodzeń sprzętu - zakład wstrzymał przetwarzanie ropy.

Również 6 sierpnia rosyjski Jarosław został zaatakowany przez drony. Analitycy pisali wówczas o uderzeniu w ogromną rafinerię ropy naftowej.

W ostatnim czasie Kijów zintensyfikował ataki na rosyjską infrastrukturę naftową, starając się zakłócić dostawy paliwa i osłabić zdolność Moskwy do finansowania wojny.

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