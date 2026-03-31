W skrócie Rosyjska armia wykorzystuje drony Shahed do zrzucania min na terytorium Ukrainy.

Ekspert Siergiej "Flash" Bieskrestnow ostrzega, że zbliżanie się do takich min jest surowo zakazane.

Ukraińska agencja UNIAN informuje, że ta taktyka pojawiła się już wcześniej, ale w ostatnich miesiącach Rosja stosuje ją na większą skalę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Codziennie z dronów typu Shahed są zrzucane miny. Osiem min przeciwpiechotnych lub dwie miny przeciwczołgowe z jednego bezzałogowca" - alarmuje Siergiej "Flash" Bieskrestnow, ekspert ds. walki elektronicznej i systemów łączności, a także doradca ministra obrony Ukrainy.

Jak wyjaśnia ukraiński wojskowy, niebezpieczna broń jest transportowana w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, umieszczonych pod skrzydłami drona.

Wojna w Ukrainie. Nowa taktyka Rosji, chodzi o drony Shahed

Do postu w mediach społecznościowych, w którym poinformował o zagrożeniu, dołączył nagranie, pokazujące drona w trakcie zrzucania min w odległości około 50 kilometrów od granicy.

Rozwiń

"Śniegu już nie ma, a miny będą dobrze widoczne na ziemi. Zbliżanie się do nich, pieszo czy samochodem, jest surowo zakazane" - dodał ekspert.

Jak wyjaśnia ukraińska agencja informacyjna UNIAN, taktyka polegająca na rozmieszczaniu min z wykorzystaniem dronów pojawiła się na polu walki już jakiś czas temu, w ostatnich miesiącach Rosja zaczęła jednak stosować ją na dużo większą skalę.

Rosjanie liczyli na to, że kierujący ukraińskimi pojazdami nie zauważą broni, ukrytej pod głębokim śniegiem.

