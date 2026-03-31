Niebezpieczna taktyka Rosji, ekspert alarmuje. Wykorzystują drony
Rosjanie wykorzystują na froncie wojny w Ukrainie niebezpieczną taktykę - alarmuje ekspert ds. walki elektronicznej i systemów łączności Siergiej "Flash" Bieskrestnow. Rosyjska armia wykorzystuje drony, aby rozmieszczać miny w głębi ukraińskiego terytorium. "Zbliżanie się do nich jest surowo zakazane" - podkreślił.
W skrócie
- Rosyjska armia wykorzystuje drony Shahed do zrzucania min na terytorium Ukrainy.
- Ekspert Siergiej "Flash" Bieskrestnow ostrzega, że zbliżanie się do takich min jest surowo zakazane.
- Ukraińska agencja UNIAN informuje, że ta taktyka pojawiła się już wcześniej, ale w ostatnich miesiącach Rosja stosuje ją na większą skalę.
"Codziennie z dronów typu Shahed są zrzucane miny. Osiem min przeciwpiechotnych lub dwie miny przeciwczołgowe z jednego bezzałogowca" - alarmuje Siergiej "Flash" Bieskrestnow, ekspert ds. walki elektronicznej i systemów łączności, a także doradca ministra obrony Ukrainy.
Jak wyjaśnia ukraiński wojskowy, niebezpieczna broń jest transportowana w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, umieszczonych pod skrzydłami drona.
Wojna w Ukrainie. Nowa taktyka Rosji, chodzi o drony Shahed
Do postu w mediach społecznościowych, w którym poinformował o zagrożeniu, dołączył nagranie, pokazujące drona w trakcie zrzucania min w odległości około 50 kilometrów od granicy.
"Śniegu już nie ma, a miny będą dobrze widoczne na ziemi. Zbliżanie się do nich, pieszo czy samochodem, jest surowo zakazane" - dodał ekspert.
Jak wyjaśnia ukraińska agencja informacyjna UNIAN, taktyka polegająca na rozmieszczaniu min z wykorzystaniem dronów pojawiła się na polu walki już jakiś czas temu, w ostatnich miesiącach Rosja zaczęła jednak stosować ją na dużo większą skalę.
Rosjanie liczyli na to, że kierujący ukraińskimi pojazdami nie zauważą broni, ukrytej pod głębokim śniegiem.