W skrócie Rosyjskie władze poinformowały, że pracownik Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zginął w ataku ukraińskich dronów na obiekt.

Firma Energoatom poinformowała w niedzielę o problemach z zasileniem w zaporoskiej elektrowni i jej wyłączeniu na półtorej godziny.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła kolejną awarię w zaporoskiej elektrowni i określiła sytuację jako niestabilną i niebezpieczną.

"Dzisiaj ukraińskie siły zbrojne zaatakowały wydział transportu w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. W wyniku ataku zginął kierowca" - przekazała w komunikacie rosyjska dyrekcja elektrowni.

Strona ukraińska na razie nie odniosła się do tych doniesień. W niedzielę firma Energoatom, która czuwa nad działaniem elektrowni atomowych na Ukrainie poinformowała jednak, że tego dnia doszło w zaporoskiej elektrowni do problemów z zasileniem, przez co została ona wyłączona na półtorej godziny.

"To już 15 blackout w zaporoskiej elektrowni atomowej od początku okupacji. Każde takie wydarzenie znacząco zwiększa ryzyko dotyczące bezpieczeństwa nuklearnego i radiacyjnego nie tylko dla Europy, ale też dla całej Europy" - napisała firma.

Zaporoska elektrownia atomowa zagrożona

Do incydentu nie odniosła się dotychczas również Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która nadzoruje pracę elektrowni. W ostatnich wypowiedziach zwracała ona jednak uwagę, że sytuacja jest niestabilna i niebezpieczna.

Agencja potwierdziła w niedzielę, że w zaporoskiej elektrowni doszło po raz kolejny do awarii. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec kolejnej katastrofie nuklearnej - stwierdził dyrektor agencji Rafael Grossi podczas niedzielnych obchodów 40. rocznicy awarii w Czarnobylu.

Elektrownia atomowa w Zaporożu jest największą elektrownią atomową w Europie. Leży ona w Enerhodarze, nad Zbiornikiem Kachowskim w Ukrainie, jednak od 2022 roku jest ona okupowana przez Rosję.

