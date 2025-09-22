W skrócie Jerzy Tyc, były polski żołnierz i policjant, zginął walcząc po stronie Rosji.

W przeszłości zajmował się pielęgnacją sowieckich pomników i był szefem Stowarzyszenia Kursk.

Znany był z publicznego popierania Rosji i krytyki polskich władz.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W Północnym Okręgu Wojskowym zginął obywatel Polski Jerzy Tyc, szef Stowarzyszenia Kursk" - czytamy w komunikacie władz obwodu kurskiego. Wspomniana organizacja zajmowała się w przeszłości pielęgnowaniem miejsc pamięci żołnierzy sowieckich w Polsce.

"Pod jego kierownictwem odrestaurowano dziesiątki pomników żołnierzy radzieckich i grobów wojskowych. Za tę działalność w maju 2020 roku został odznaczony medalem 'Pamięci Bohaterów Ojczyzny'" - wspominają Tyca rosyjscy samorządowcy. Informację o jego śmierci podała również prokremlowska agencja TASS.

Tyc często publicznie chwalił Rosję i krytykował polskie władze. W oświadczeniu o jego śmierci pojawia się informacja, że 57-letni mężczyzna walczył na froncie, gdzie funkcjonował pod pseudonimem "Zygmunt".

Kim jest Jerzy Tyc? W Polsce restaurował sowieckie pomniki

Jerzy Tyc w przeszłości służył w polskim wojsku, z którego odszedł w 1989 roku. Sam publicznie komentował, że "jest dumny", iż nigdy nie był związany z armią NATO-owską. Takie oświadczenie w przeszłości złożył w rozmowie z rosyjskim serwisem gornovosti.ru.

Ze służby w Ludowym Wojsku Polskim był natomiast wyraźnie dumny, ponieważ w starym mundurze paradował podczas różnych uroczystości w Moskwie.

W Polsce, po opuszczeniu wojska, pracował w policji, a następnie przez około 10 lat zajmował się renowacją pomników Armii Czerwonej w Polsce, w ramach Stowarzyszenia Kursk.

Edukacja zdrowotna -ostatnie dni na podjęcie decyzji Polsat News