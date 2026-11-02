W skrócie
- Premier Estonii Kristen Michal przekazał, że nie dotarły do niego bezpośrednio rzekome naciski ze strony USA, mające na celu złagodzenie estońskiej retoryki wobec Rosji.
- Szef estońskiego rządu zadeklarował, że nie zamierza rezygnować z mówienia o rosyjskim zagrożeniu, dopóki Rosja zabija cywilów, kobiety i dzieci.
- Estoński dyplomata Jaap Ora ocenił, że utrzymywanie zbyt ostrego tonu w polityce zagranicznej grozi marginalizacją Estonii na arenie międzynarodowej.
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O działaniach administracji USA podjętych wobec władz państw bałtyckich, by te zmieniły ton wypowiedzi wobec Rosji i ograniczyły akcentowanie zagrożenia w publicznych wystąpieniach, poinformowała agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła.
- Nie dotarły do mnie bezpośrednio żadne takie uwagi - oświadczył premier Michal, zapytany przez radio ERR. Przyznał przy tym, że ostatni raz gdy spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem latem w Ankarze, podczas szczytu NATO, przekaz strony amerykańskiej był taki, że państwa europejskie muszą poważnie potraktować własną obronę przed rosyjskim zagrożeniem i przeznaczać więcej środków na obronność. - Estonia z pewnością to robi - dodał.
Premier Michal zadeklarował również, że nie zamierza powstrzymywać się od mówienia o zagrożeniu ze strony Rosji.
- Jeśli Rosja wciąż zabija cywilów, kobiety i dzieci, to nie zamierzam powstrzymywać się od mówienia o rosyjskim zagrożeniu - podkreślił. Jego zdaniem "należy raczej kontynuować presję, wspierając Ukrainę". - To jedyny sposób, aby zmusić Putina do zmiany celów - stwierdził premier.
Estonia nie zmieni tonu w sprawie Rosji. Dyplomata ostrzega przed marginalizacją
Czołowi estońscy politycy również zapowiedzieli, że nie zmienią swojej retoryki.
Jednak zdaniem niektórych dyplomatów - skomentowało w niedzielę radio ERR - przedstawiciele najwyższych władz Estonii powinni ostrożnie dostosowywać swoje publiczne oświadczenia na temat Rosji, aby uniknąć marginalizacji na arenie międzynarodowej.
- Przekaz Estonii w polityce zagranicznej stał się przewidywalny, a dalsze utrzymywanie ostrego tonu grozi znużeniem wśród międzynarodowych partnerów - ocenił doświadczony estoński dyplomata Jaap Ora, ostatnio kierujący misją dyplomatyczną Estonii w Kazachstanie.
- Polityka zagraniczna to nie miejsce na swobodne wyrażanie własnych przemyśleń - przyznał Ora. Według niego dyplomaci muszą dokładnie przemyśleć każde swoje słowo. - Można odczuwać silne emocje, ale przekaz publiczny należy wyważyć - podsumował.