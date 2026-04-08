W skrócie Norwegia nie dostarczyła Ukrainie sześciu obiecanych samolotów F-16, ponieważ myśliwce są zdekompletowane i brakuje do nich części.

W czterech z nich brakuje około stu części i znajdują się w warsztacie firmy Sabena w Belgii, a dwa kolejne są tam naprawiane po szkoleniu ukraińskich pilotów.

Według emerytowanego generała porucznika Sił Powietrznych USA Davida Deptuli niedostarczenie amerykańskich myśliwców Ukrainie we wczesnej fazie wojny było „ogromnym błędem”.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wszystkie te samoloty znajdują się w warsztacie naprawczym w Belgii, pisze NRK, powołując się na anonimowe źródła.

Według źródeł portalu, dwa myśliwce są naprawiane w Belgii od ponad roku, po tym, gdy zostały użyte do szkolenia ukraińskich pilotów w Danii.

Kolejne cztery samoloty były uszkodzone, przez co nie mogły wystartować. Zostały rozebrane na części i wysłane do warsztatu naprawczego firmy Sabena w Belgii.

"Brakuje stu części". Norweskie samoloty nie dotarły do Ukrainy

Źródła podały, że w czterech samolotach, które znajdują się w warsztacie naprawczym Sabena, brakuje około stu części. Według nich ich złożenie zajmie dużo czasu.

W artykule dodano również, że norweski rząd wcześniej składał oświadczenia sugerujące, że inne norweskie samoloty F-16 zostały już dostarczone na Ukrainę.

Zobacz również: Dorota Hilger

Na przykład szef Sztabu Generalnego Eirik Kristoffersen powiedział, że samoloty F-16, które kraj przekazał Ukrainie, "stanowią obecnie ważny element ukraińskiej obrony powietrznej".

Amerykańskie F-16 nie dla Ukrainy. "Ogromny błąd"

Wcześniej emerytowany generał porucznik Sił Powietrznych USA David Deptula stwierdził, że polityka USA polegająca na niedostarczaniu Ukrainie myśliwców we wczesnej fazie długotrwałego konfliktu z Rosją była "ogromnym błędem".

Według niego Ukraina potrzebowała czegoś, co pozwoliłoby jej skutecznie atakować.

Według niego amerykańskie myśliwce zapewniają "zdolność do przeprowadzania szybkich i głębokich uderzeń, zakłócających rosyjskie manewry". Podkreślił, że "mogliśmy to zrobić w pierwszym roku wojny i już ją zakończyć".

Źródło: Unian

"Polityczny WF": Hipokryzja J. D. Vance'a. Kto ingeruje w wybory na Węgrzech? INTERIA.PL