Nie wysyłają F-16 do Ukrainy. Pojawił się niespodziewany problem

Oprac.: Mateusz Balcerek

Norwegia nie dostarczyła Ukrainie sześciu obiecanych samolotów F-16, ponieważ myśliwce są w remoncie - informuje norweski nadawca NRK, powołując się na anonimowe źródła. Maszyny są zdekompletowane i brakuje do nich części w związku z czym utknęły w jednej z europejskich baz.

Norweski myśliwiec F-16 z rakietami i wysuniętym podwoziem na tle jasnego nieba, widok z boku
Samolot F-16 należący do norweskiego lotnictwa. Zdjęcie ilustracyjne

  • Norwegia nie dostarczyła Ukrainie sześciu obiecanych samolotów F-16, ponieważ myśliwce są zdekompletowane i brakuje do nich części.
  • W czterech z nich brakuje około stu części i znajdują się w warsztacie firmy Sabena w Belgii, a dwa kolejne są tam naprawiane po szkoleniu ukraińskich pilotów.
  • Według emerytowanego generała porucznika Sił Powietrznych USA Davida Deptuli niedostarczenie amerykańskich myśliwców Ukrainie we wczesnej fazie wojny było „ogromnym błędem”.
Wszystkie te samoloty znajdują się w warsztacie naprawczym w Belgii, pisze NRK, powołując się na anonimowe źródła.

Według źródeł portalu, dwa myśliwce są naprawiane w Belgii od ponad roku, po tym, gdy zostały użyte do szkolenia ukraińskich pilotów w Danii.

Kolejne cztery samoloty były uszkodzone, przez co nie mogły wystartować. Zostały rozebrane na części i wysłane do warsztatu naprawczego firmy Sabena w Belgii.

"Brakuje stu części". Norweskie samoloty nie dotarły do Ukrainy

Źródła podały, że w czterech samolotach, które znajdują się w warsztacie naprawczym Sabena, brakuje około stu części. Według nich ich złożenie zajmie dużo czasu.

W artykule dodano również, że norweski rząd wcześniej składał oświadczenia sugerujące, że inne norweskie samoloty F-16 zostały już dostarczone na Ukrainę.

Na przykład szef Sztabu Generalnego Eirik Kristoffersen powiedział, że samoloty F-16, które kraj przekazał Ukrainie, "stanowią obecnie ważny element ukraińskiej obrony powietrznej".

Amerykańskie F-16 nie dla Ukrainy. "Ogromny błąd"

Wcześniej emerytowany generał porucznik Sił Powietrznych USA David Deptula stwierdził, że polityka USA polegająca na niedostarczaniu Ukrainie myśliwców we wczesnej fazie długotrwałego konfliktu z Rosją była "ogromnym błędem".

Według niego Ukraina potrzebowała czegoś, co pozwoliłoby jej skutecznie atakować.

Według niego amerykańskie myśliwce zapewniają "zdolność do przeprowadzania szybkich i głębokich uderzeń, zakłócających rosyjskie manewry". Podkreślił, że "mogliśmy to zrobić w pierwszym roku wojny i już ją zakończyć".

Źródło: Unian

