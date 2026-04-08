Nie wysyłają F-16 do Ukrainy. Pojawił się niespodziewany problem
Norwegia nie dostarczyła Ukrainie sześciu obiecanych samolotów F-16, ponieważ myśliwce są w remoncie - informuje norweski nadawca NRK, powołując się na anonimowe źródła. Maszyny są zdekompletowane i brakuje do nich części w związku z czym utknęły w jednej z europejskich baz.
Wszystkie te samoloty znajdują się w warsztacie naprawczym w Belgii, pisze NRK, powołując się na anonimowe źródła.
Według źródeł portalu, dwa myśliwce są naprawiane w Belgii od ponad roku, po tym, gdy zostały użyte do szkolenia ukraińskich pilotów w Danii.
Kolejne cztery samoloty były uszkodzone, przez co nie mogły wystartować. Zostały rozebrane na części i wysłane do warsztatu naprawczego firmy Sabena w Belgii.
"Brakuje stu części". Norweskie samoloty nie dotarły do Ukrainy
Źródła podały, że w czterech samolotach, które znajdują się w warsztacie naprawczym Sabena, brakuje około stu części. Według nich ich złożenie zajmie dużo czasu.
W artykule dodano również, że norweski rząd wcześniej składał oświadczenia sugerujące, że inne norweskie samoloty F-16 zostały już dostarczone na Ukrainę.
Na przykład szef Sztabu Generalnego Eirik Kristoffersen powiedział, że samoloty F-16, które kraj przekazał Ukrainie, "stanowią obecnie ważny element ukraińskiej obrony powietrznej".
Amerykańskie F-16 nie dla Ukrainy. "Ogromny błąd"
Wcześniej emerytowany generał porucznik Sił Powietrznych USA David Deptula stwierdził, że polityka USA polegająca na niedostarczaniu Ukrainie myśliwców we wczesnej fazie długotrwałego konfliktu z Rosją była "ogromnym błędem".
Według niego Ukraina potrzebowała czegoś, co pozwoliłoby jej skutecznie atakować.
Według niego amerykańskie myśliwce zapewniają "zdolność do przeprowadzania szybkich i głębokich uderzeń, zakłócających rosyjskie manewry". Podkreślił, że "mogliśmy to zrobić w pierwszym roku wojny i już ją zakończyć".
Źródło: Unian