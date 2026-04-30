W skrócie Trwa budowa ciągłej linii umocnień od Zbiornika Kijowskiego do miasta Sumy.

Ukraińskie i sojusznicze służby wywiadowcze potwierdzają, że zagrożenie atakiem ze strony Rosji na kierunku północnym nadal istnieje.

Zintensyfikowano budowę fortyfikacji obronnych w odpowiedzi na zakusy Rosji.

Ekspert jednocześnie podkreśla znaczenie wyszkolonego i dobrze wyposażonego personelu wojskowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraińcy nie porzucają planu wzmacniania i rozbudowywania infrastruktury obronnej na kierunku północnym.

Portal ukraińskiej telewizji informacyjnej TSN powołuje się na niedawny komunikat sił inżynieryjnych wojsk i straży granicznej, wskazując, że trwa budowa ciągłej linii umocnień od Zbiornika Kijowskiego aż do miasta Sumy.

Przedsięwzięcie realizowane jest z zaangażowaniem dużej liczby zasobów. Kijów zagrożenie ze strony Rosji z tego kierunku traktuje poważnie, dlatego robią wszystko, by stawiane fortyfikacje były dla najeźdźcy nie do przełamania.

Wojna w Ukrainie. Kijów buduje umocnienia na linii do miasta Sumy

O tym, że zagrożenia z tego kierunku wykluczyć nie można, w rozmowie z TSN mówi zastępca szefa Sztabu Generalnego w latach 2006-10, generał Ihor Romanenko, obecnie ekspert wojskowy.

- Budowa linii obronnych na północy nie rozpoczęła się ani dzisiaj, ani wczoraj. Część powstała wcześniej, część powstaje teraz. Jest to niezwykle potrzebne, zwłaszcza w warunkach wojennych. Muszą tam znajdować się potężne i niezawodne konstrukcje wojskowe - mówił Romanenko.

Ekspert wskazał przy tym także na ustalenia służb wywiadowczych - zarówno ukraińskich, jak i sojuszniczych. Z ich danych wynika, że wróg wcale nie wykluczył możliwości ponownego ataku na tym kierunku, a konkretnie próby rozpoczęcia natarcia na Kijów.

Ryzyko ataku Rosji na Kijów wciąż istnieje. Ukraina buduje fortyfikacje

Romanenko przypomniał logikę, jaką kierowała się Moskwa w 2022 roku. Wtedy to okupant uważał, że jeśli zajmie stolicę, "sprawa rozwiąże się sama".

- Taka jest ich perspektywa i z niej nie rezygnują. Tym bardziej, że wojna trwa już piąty rok. Zasoby Rosji topnieją, a oni na poziomie strategicznym nie mają żadnych efektów - ocenił. Dlatego też - zdaniem generała - opcja uderzenia na Kijów - wciąż pozostaje dla Kremla "atrakcyjna".

Ukraińcy mają świadomość zakus Rosji w kontekście innych konkretnych kierunków ewentualnego najazdu, dlatego "znacznie zintensyfikowano budowę fortyfikacji obronnych" - dodał Romanenko.

Generał na koniec zwrócił uwagę, że okupanci aktywni pozostają też na kierunkach charkowskim i czernihowskim. Podkreślił ponadto, że kluczowy dla skuteczności zabudowań obronnych jest wyszkolony i dobrze wyposażony personel wojskowy.

Źródło: TSN

