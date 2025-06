Rosyjskie rodziny, zwłaszcza w biedniejszych częściach kraju, regularnie chowają swoich bliskich, którzy polegli na wojnie . A przynajmniej tak sądzą - bo pewności co do tego, kto znajduje się w trumnie, nie ma nikt. O sprawie informuje Sibir.Realii, syberyjski oddział Radia Wolna Europa.

- Zwykła kartka papieru z ręcznie napisanym "zginął w wybuchu". Sama mogę teraz napisać to samo. Czy to jest dokument? - pyta oburzona Waleria. - Obiecali przynieść jego rzeczy. Minął miesiąc, cisza. Żadnego dowodu osobistego, żadnego paszportu - dodaje.

Ciało jej męża przywieziono 4 maja. - (Wojskowi - red.) zaczęli nam grozić praktycznie przy trumnie. "Jeśli otworzycie trumnę bez pozwolenia, wniesiemy przeciwko wam sprawę karną". Powiedziałam im: "No to pokażcie mi chociaż zdjęcie, jak on wygląda". Nie pozwolili mi nawet zrobić testu DNA. Stałam tam jak zamroczona. Moi znajomi coś wygooglowali - był taki artykuł: otworzyli trumnę, ale w środku nie było ich dziecka, skontaktowali się z Ministerstwem Obrony, a ci ich pozwali. No i zamilkłam - przyznaje Waleria.