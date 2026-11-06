W skrócie "Financial Times" donosi, że Rosja oczekuje od Ukrainy nie tylko oddania części Donbasu, ale też dalszych ustępstw terytorialnych jako warunku zawarcia porozumienia.

Władimir Putin zagroził zniszczeniem całej ukraińskiej infrastruktury, w tym mostów, portów i elektrowni, jeśli władze w Kijowie nie zgodzą się na jego żądania.

Według ustaleń mediów mało prawdopodobne jest zawieszenie broni podczas trójstronnych negocjacji, które mają się odbyć 10 i 11 listopada w Abu Zabi.

Donald Trump potwierdził spotkanie z wysłannikiem Kremla Kiriłłem Dmitrijewem i zapowiedział wielkie porozumienie dotyczące nie tylko Ukrainy, ale także całej Europy.

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"Financial Times" powołuje się na informacje przekazane przez osoby, które drogą nieoficjalną podejmują działania na rzecz zakończenia wojny na wschodzie Europy.

Źródła te twierdzą, że Władimir Putin zażądał od Ukrainy oddania nieokupowanej części Donbasu. Co istotne, taki ruch Kijowa miałby pozwolić na osiągnięcie jedynie wstępnego porozumienia.

Wojna w Ukrainie. Media: Rosja oczekuje większych ustępstw terytorialnych

Zdaniem jednego z informatorów doprowadzenie do ostatecznego rozejmu wymagałoby dalej idących ustępstw terytorialnych. Te miałyby zostać uwzględnione w porozumieniu z NATO dotyczącym kwestii gwarancji bezpieczeństwa.

Z ustaleń "FT" wynika również, że scenariusz, w którym podczas zaplanowanych na 10 i 11 listopada trójstronnych negocjacji w Abu Zabi dochodzi do zawieszenia broni, jest mało prawdopodobny. Ma to wynikać z celu, jaki obrał sobie obecnie Putin - odzyskania przewagi na froncie poprzez zmasowane ataki na Ukrainę w czasie zimy.

Jeden z rozmówców dziennika sparafrazował wypowiedź prezydenta Rosji. - Zniszczę całą waszą infrastrukturę, dopóki się nie zgodzicie (...) Do przyszłego roku Ukraina nie będzie miała żadnej infrastruktury. Wszystkie mosty, porty, linie kolejowe, infrastruktura energetyczna, elektrownie zostaną zniszczone - miały brzmieć słowa Putina.

Donald Trump spotkał się w wysłannikiem Kremla. "Porozumienie obejmie nie tylko Ukrainę"

Tym, co działa na korzyść planów rosyjskiego przywódcy, są działania podejmowane przez Donalda Trumpa. Putin chce wykorzystać dążenie prezydenta USA do jak najszybszego zakończenia wojny w Ukrainie i jeszcze bardziej osłabić nie tylko przeciwnika, ale też całą Europę.

W czwartek Trump oznajmił, że spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Kremla Kiriłłem Dmitrijewem, który gościł w Waszyngtonie w związku z wydarzeniem zorganizowanym przez Melanię Trump, dotyczącym ewakuacji miasta Ołeszki.

Prezydent USA nie ujawnił, co było przedmiotem rozmowy z Dmitrijewem. Stwierdził jednak, że porozumienie kończące wojnę jest blisko "i będzie dotyczyć więcej niż tylko Ukrainy".

- To będzie coś bardzo dużego. Obejmie nie tylko Ukrainę, a nawet mógłbym powiedzieć, że może dotyczyć całej Europy. To będzie wielkie, wspaniałe porozumienie i wszyscy będą nim zachwyceni - przekazał Trump.



