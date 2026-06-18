W skrócie Po atakach Ukrainy na Moskwę wśród Rosjan pojawiła się panika, objawiająca się wpisami w mediach społecznościowych od niedowierzania po nawoływanie do wyjazdu z kraju.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły nalot dronów na stolicę Rosji, trafiając między innymi w moskiewską rafinerię i powodując pożary widoczne z dużej odległości.

W wyniku ataku Ukraina uszkodziła rafinerię i centrum handlowe Sadovod, a władze rosyjskie zdecydowały o zamknięciu wszystkich lotnisk w obwodzie moskiewskim.

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Portal TSN.ua pisze o panice, jaka zapanowała wśród mieszkańców Moskwy po serii ataków Ukrainy na stolicę Rosji.

W czwartek Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły nalot dronów, który poskutkował m.in. uderzeniem w jedną z moskiewskich rafinerii.

Wojna w Ukrainie. "Moskwa płonie, wszystko się pali!"

Ukraińscy dziennikarze wskazują na wpisy Rosjan w mediach społecznościowych, które pojawiły się po uderzeniu w obwód moskiewski. To w dużej mierze nagrania, na których widać gęste od dymu niebo oraz płonący krajobraz Moskwy.

- Wszystko się pali, cała Moskwa się pali! Wszystkie fabryki się palą! Wyp... stąd (...). Wszystko się pali, w ogóle, k..., wszystko się pali! Strzelają, latają nad głowami - słychać na jednym z nagrań, opublikowanych przez TSN.ua.

Na filmie widać, że mężczyzna przemieszcza się samochodem. Jego oczom ukazuje się płonący krajobraz w okolicach moskiewskiej rafinerii. Niebo zakrywa gęsty, czarny dym, widoczny z odległości co najmniej kilku kilometrów.

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Na innym z nagrań widać z kolei kobietę, która wskazuje na gruzy, znajdujące się na jej podwórku.

Z daleka widać płonącą rafinerię oraz dym, który wydobywa się z innych miejsc, w których spadły ukraińskie drony. - Nie rozumiem, co się dzieje. Dlaczego? - pyta mieszkanka Moskwy.

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- To cholerny bałagan. Co to jest? Kiedy to się skończy? On tam upadł. To cholerny bałagan. Czarne niebo - słychać dalej na nagraniu.

Wojna w Ukrainie. Drony spadły na Moskwę, odwet Kijowa

W czwartek Ukraina przypuściła uderzenie na cele w Moskwie. Jak informowaliśmy w Interii, w wyniku ataku władze w Rosji zdecydowały o zamknięciu wszystkich lotnisk w obwodzie moskiewskim.

Kreml wskazuje, że Ukraina wystrzeliła w stronę Rosji około 500 dronów, z czego blisko 200 miało lecieć w kierunku Moskwy.

Uderzenie w rafinerię potwierdziły już lokalne władze. Częściowemu zniszczeniu uległo też centrum handlowe Sadovod na obrzeżach stołecznego miasta.

Źródło: TSN.ua / Ukraińska Prawda





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