"Nie oszczędzają życia". Ukraiński dowódca opowiedział o taktyce Rosjan

Rosjanie nie oszczędzają życia swoich żołnierzy, a w niektórych przypadkach nawet nie dochodzi do ewakuacji rannych - takie stanowisko przedstawił ukraiński dowódca Maksym Kazban, odnosząc się do taktyki rosyjskiej armii na froncie. Jak stwierdził, szeregowymi żołnierzami nie kieruje motywacja do walki, ale strach przed odwrotem i przemocą.