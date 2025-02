Inne obawy Ukraińców to kryzys demograficzny (18 proc.), ograniczenie pomocy międzynarodowej przez USA (17 proc.) oraz możliwe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania (16 proc.). Kryzys polityczny został wskazany jako jeden z kluczowych problemów kraju przez 14 proc. respondentów.

Jak Ukraińcy widzą przyszłość kraju? Sondaż

Ponadto większość ankietowanych pozostaje optymistami co do przyszłości kraju - 71 proc. wierzy w dynamiczny rozwój Ukrainy, a 69 proc. jest przekonanych o jej zdolności do odparcia rosyjskiej agresji.