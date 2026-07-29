W skrócie Nowy ukraiński minister obrony Jewhen Chmara uważa, że Ukraina powinna unikać wymianie ciosów z Rosją i skoncentrować się na gospodarowaniem zasobami sprzętu wojskowego.

Jewhen Chmara zapowiedział, że Ukraina ma działać "asymetrycznie", skupiając się na skuteczności bojowej, zarządzaniu zasobami oraz logistyce.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że prezydent USA wyraził zgodę na przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot, jednak Biały Dom nie skomentował tego oświadczenia.

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Nowy minister obrony Ukrainy Jewhen Chmara mówił, że ma "jasną wizję" tego, jaką taktykę należy zastosować, aby zwiększyć skuteczność ukraińskiej armii.

Chmara, dotychczasowy szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), który w połowie lipca przejął obowiązki zdymisjonowanego Mychajło Fedorowa, swojego pierwszego wywiadu udzielił Laurze Loomer - donosi agencja Reutera.

Amerykanka jest uważana za jedną z ulubionych influencerek Donalda Trumpa. Aktywistka przez lata powtarzała rosyjską propagandę i krytykowała wysyłanie pomocy Ukrainie. Po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim wyraźnie zmieniła nastawienie.

Ukraina: Minister zapowiada nową taktykę. "Asymetryczne działanie"

W rozmowie z Loomer Chmara powiedział, że Ukraina powinna działać "asymetrycznie". - Mam w głowie jasny obraz tego, co jest obecnie wykorzystywane, co można wykorzystać przeciwko wrogowi i co może okazać się najskuteczniejsze w przyszłości - mówił.

Ukraiński minister zaznaczył również, że zarządzanie zasobami i logistyka stanowią "niezwykle ważną część" planowania działań bojowych, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia oddziałów w niezbędny sprzęt.

Podkreślił, że ukraińskie ataki w głębi Rosji mają na celu wyrządzenie Moskwie strat przewyższających koszty ich przeprowadzenia. - Nie możemy odpowiadać ciosem na cios. Musimy działać asymetrycznie - zauważył Chamra.

"Długoterminowe partnerstwo". Ukraiński minister o relacjach z USA

Chmara wyraził również nadzieję, że stosunki Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi przekształcą się w "długoterminowe partnerstwo strategiczne", a Kijów podzieli się doświadczeniem w prowadzeniu współczesnej wojny.

Zaznaczył również, że dla Ukrainy niezwykle ważne jest posiadanie możliwości produkcji systemów przeciwrakietowych Patriot w celu przeciwdziałania rosyjskim atakom powietrznym.

W środę Wołodymyr Zełenski, który przebywa z wizytą w Waszyngtonie i spotkał się z Trumpem, poinformował, że prezydent USA zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Biały Dom na ten moment nie skomentował tej deklaracji.

Źródła: Reuters, Unian





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