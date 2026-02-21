"Nie możemy udawać". Włodzimierz Czarzasty jedzie do Ukrainy
24 lutego Włodzimierz Czarzasty odwiedzi Ukrainę, gdzie wygłosi przemówienie w Radzie Najwyższej - podaje ukraińska agencja Ukrinform. Marszałek Sejmu miał przekazać medium, że jego wystąpienie skupi się na ukraińskiej suwerenności, przyszłości kraju w Europie i konieczności wywierania presji na Rosję.
- Nie możemy udawać, że Putin i jego banda nagle stali się negocjatorami dobrej woli. Nasze stanowisko jest jasne: zawieszenie broni, presja sankcyjna, pełna suwerenność Ukrainy. A więc sprawiedliwy pokój - sytuacja, w której jasno wskazany jest agresor i ofiara agresji - przekonywał Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Ukrinform.
Jak dodał Czarzasty, Europa musi uczestniczyć w procesie negocjacyjnym. - Państwa, których bezpieczeństwo jest bezpośrednio zagrożone, nie mogą być jedynie obserwatorami - stwierdził.
Czarzasty odwiedzi Ukrainę. Wizyta w rocznicę ataku Rosji
Marszałek Sejmu zapowiedział, że jego przemówienie w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny będzie obejmowało trzy kwestie. - Po pierwsze, pełne wsparcie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Po drugie, konieczność utrzymania presji na Rosję. Po trzecie, europejska przyszłość Ukrainy. To będzie wystąpienie o bezpieczeństwie, odpowiedzialności, przyszłości i przyjaźni - oznajmił Czarzasty.
Marszałek podkreślił, że Warszawa wspiera europejską drogę Kijowa i jest gotowa podzielić się swoim spojrzeniem oraz doświadczeniem w procesie integracji europejskiej.
Czarzasty dodał, że 24 lutego chce być w Kijowie razem z Ukraińcami, ponieważ ma to dla niego znaczenie "polityczne i symboliczne".
Wojna w Ukrainie. Marszałek Sejmu zapewnia o solidarności z Kijowem
- To dzień, w którym Rosja postanowiła zniszczyć suwerenne państwo i złamać naród. My, Polacy, wiemy, co to oznacza. Ale Rosja was nie złamała. (...) Stabilność i odporność Ukrainy są elementem bezpieczeństwa Polski. Wierzę, że w takich momentach obecność ma znaczenie - i polityczne, i symboliczne. Wystąpienie w Radzie Najwyższej Ukrainy to dla mnie zaszczyt - zaznaczył lider Nowej Lewicy.
Czarzasty uzupełnił, że Sejm planuje przyjąć rezolucję wyrażającą solidarność z Ukrainą oraz poparcie Polski dla osób poszkodowanych w wyniku trwającej rosyjskiej agresji, z okazji czwartej rocznicy jej rozpoczęcia.
- Sejm RP konsekwentnie wyraża solidarność z Ukrainą. Z inicjatywy ambasady Ukrainy w Warszawie otwieramy także w Sejmie wystawę pokazującą rosyjskie ataki z użyciem dronów Shahed. Stanowisko polskiego Sejmu jest jednoznaczne: potępiamy agresję Rosji i wspieramy Ukrainę. Nie ma tu żadnej dwuznaczności - powiedział marszałek.