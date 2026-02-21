W skrócie Włodzimierz Czarzasty odwiedzi Ukrainę 24 lutego i wygłosi przemówienie w Radzie Najwyższej.

Marszałek Sejmu podkreślił konieczność presji sankcyjnej na Rosję, wsparcia dla suwerenności Ukrainy i wspólnej przyszłości kraju w Europie.

Sejm RP planuje przyjąć rezolucję o solidarności z Ukrainą i otworzyć wystawę dokumentującą rosyjskie ataki dronami Shahed.

- Nie możemy udawać, że Putin i jego banda nagle stali się negocjatorami dobrej woli. Nasze stanowisko jest jasne: zawieszenie broni, presja sankcyjna, pełna suwerenność Ukrainy. A więc sprawiedliwy pokój - sytuacja, w której jasno wskazany jest agresor i ofiara agresji - przekonywał Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Ukrinform.

Jak dodał Czarzasty, Europa musi uczestniczyć w procesie negocjacyjnym. - Państwa, których bezpieczeństwo jest bezpośrednio zagrożone, nie mogą być jedynie obserwatorami - stwierdził.

Czarzasty odwiedzi Ukrainę. Wizyta w rocznicę ataku Rosji

Marszałek Sejmu zapowiedział, że jego przemówienie w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny będzie obejmowało trzy kwestie. - Po pierwsze, pełne wsparcie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Po drugie, konieczność utrzymania presji na Rosję. Po trzecie, europejska przyszłość Ukrainy. To będzie wystąpienie o bezpieczeństwie, odpowiedzialności, przyszłości i przyjaźni - oznajmił Czarzasty.

Marszałek podkreślił, że Warszawa wspiera europejską drogę Kijowa i jest gotowa podzielić się swoim spojrzeniem oraz doświadczeniem w procesie integracji europejskiej.

Czarzasty dodał, że 24 lutego chce być w Kijowie razem z Ukraińcami, ponieważ ma to dla niego znaczenie "polityczne i symboliczne".

Wojna w Ukrainie. Marszałek Sejmu zapewnia o solidarności z Kijowem

- To dzień, w którym Rosja postanowiła zniszczyć suwerenne państwo i złamać naród. My, Polacy, wiemy, co to oznacza. Ale Rosja was nie złamała. (...) Stabilność i odporność Ukrainy są elementem bezpieczeństwa Polski. Wierzę, że w takich momentach obecność ma znaczenie - i polityczne, i symboliczne. Wystąpienie w Radzie Najwyższej Ukrainy to dla mnie zaszczyt - zaznaczył lider Nowej Lewicy.

Czarzasty uzupełnił, że Sejm planuje przyjąć rezolucję wyrażającą solidarność z Ukrainą oraz poparcie Polski dla osób poszkodowanych w wyniku trwającej rosyjskiej agresji, z okazji czwartej rocznicy jej rozpoczęcia.

- Sejm RP konsekwentnie wyraża solidarność z Ukrainą. Z inicjatywy ambasady Ukrainy w Warszawie otwieramy także w Sejmie wystawę pokazującą rosyjskie ataki z użyciem dronów Shahed. Stanowisko polskiego Sejmu jest jednoznaczne: potępiamy agresję Rosji i wspieramy Ukrainę. Nie ma tu żadnej dwuznaczności - powiedział marszałek.

