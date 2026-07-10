W skrócie Wołodymyr Zełenski przekazał, że Chiny stanowczo zareagowały na medialne doniesienia z Rosji dotyczące możliwego użycia broni jądrowej w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy stwierdził, że europejscy przywódcy sygnalizowali zmianę postawy Chin na bardziej zdecydowaną przeciwko eskalacji konfliktu z użyciem broni jądrowej.

Podczas szczytu NATO w Ankarze jednym z głównych tematów rozmów z udziałem Zełenskiego były Chiny, ich rola w konflikcie i postawa wobec Moskwy, a także sytuacja na froncie i relacje z USA.

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Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę z dziennikarzami po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze poprzez aplikację WhatsApp.

Polityk był pytany m.in. o jego rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem, sytuację na froncie i o stan relacji międzynarodowych.

Zełenski: Chiny kategorycznie zabroniły Rosji użycia broni jądrowej

Zełenski w pewnym momencie poruszył kwestię stosunku Chin do konfliktu, a konkretnie ich podejścia do ewentualnego użycia przez Rosję broni jądrowej.

- Sytuacja nieco się tu zmieniła. Niektórzy europejscy przywódcy powiedzieli mi, że rozmawiali z przedstawicielami Chin, a Chiny bardzo poważnie, bardzo stanowczo i jednoznacznie zareagowały na doniesienia mediów w Rosji, dotyczące różnych możliwości użycia broni jądrowej - mówił ukraiński przywódca.

- Myślę, że słyszeliście w rosyjskich mediach takie głosy: "A co, jeśli odpowiemy na ataki Ukraińców bronią jądrową?". Bardzo ważne jest podkreślenie, że nie tylko Europejczycy, nie tylko Ameryka, ale także Chiny (...) zareagowały bardzo wyraźnie i bardzo stanowczo, nawet w formie ultimatum, że nie może być nawet mowy o rozważaniu użycia broni jądrowej - dodał.

Prezydent Ukrainy: Chiny jednym z głównych tematów rozmów w Ankarze

Europejscy politycy mieli w zakulisowych rozmowach zapewniać Zełenskiego, że Chiny miały zmienić stosunek do konfliktu na "bardziej zdecydowany". Po ponad czterech latach konfliktu Państwo Środka ma się skłaniać w stronę deeskalacji napięć w Europie Wschodniej.

Zełenski dodał też, że miał "bardzo dobrą" rozmowę z Trumpem. Zdradził, że z nim również rozmawiał o roli Chin w ukraińskim konflikcie.

- Oczywiście rozmawialiśmy z Trumpem o Chinach, o ich roli w tej wojnie, o ich udziale lub potencjalnym udziale oraz o ich możliwościach - zaznaczył prezydent.

- Ogólnie rzecz biorąc, podczas tego szczytu bardzo dużo mówiono o Ukrainie, bardzo dużo mówiono o Bliskim Wschodzie, a także o Chinach - podsumował.

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