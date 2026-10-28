W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Store przeprowadzili rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.

Dmitrij Pieskow ocenił rozmowę jako konstruktywną, podkreślając, że liderzy występowali w imieniu swoich państw, a nie całej Unii Europejskiej.

Decyzja polityków spotkała się z krytyką ze strony Danii i Estonii, które zarzuciły brak jedności w działaniach wobec Rosji.

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Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Store poinformowali we wtorek, że rozmawiali telefonicznie z Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie. Rosyjskie agencje zapytały o tę kwestię rzecznika prezydenta Rosji, Dmitrija Pieskowa.

- To bardzo ważna rozmowa. Zawsze lepiej wyjaśniać sobie nawzajem swoje stanowiska, opierając się na informacjach z pierwszej ręki. Norwegia i Finlandia to nasi sąsiedzi - państwa przygraniczne. Jest dla nas bardzo ważne, że te państwa zdecydowały się rozmawiać - powiedział Pieskow cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Liderzy Finlandii i Norwegii rozmawiali z Putinem. Pieskow: Nie mówili w imieniu Europy

Rzecznik Kremla został także zapytany, czy rozmowa z liderami Norwegii i Finlandii jest traktowana jako kontakt na linii Moskwa-UE i czy stanowi ona krok naprzód w rosyjsko-europejskich rozmowach w sprawie pokoju w Ukrainie. Pieskow zaprzeczył, aby w optyce Kremla Stubb i Store reprezentowali UE.

- Nie. To wysoce konstruktywne i pragmatyczne kontakty z głowami dwóch ważnych graniczących z nami krajów. Stubb i Store uczestniczyli w rozmowie jako przedstawicieli swoich państw i nie mówili w imieniu Europy jako całości - podkreślił Pieskow cytowany przez agencję Interfax.

Rzecznik Kremla przekazał, że rozmowa była "kontynuacją spotkania w Oslo", czyli rozmów pokojowych, do jakich doszło z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa, a także Alexandra Stubba i Jonasa Gahra Store'a. Potwierdza to komunikat opublikowany przez Kreml po rozmowie.

"Odbyła się wymiana poglądów na temat rozwiązania kryzysu ukraińskiego, z uwzględnieniem rozmów Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem w Sankt Petersburgu 21 października oraz kontaktów Stubba i Store'a z Witkoffem i Władimirem Zełenskim w Oslo" - podał w oświadczeniu Kreml.

Wznowienie kontaktów z Putinem nie podoba się w regionie

Krytycznie do wznowienia bezpośredniego kontaktu z Putinem, otwiera się w nowym oknie odniosła się we wtorek premier Danii Mette Frederiksen. Polityk stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że należy "dbać o jedność Europy, a nie działać na własną rękę".

- Podchodzę bardzo sceptycznie do tej norweskiej i fińskiej inicjatywy. Nie została ona uzgodniona z żadnym z pozostałych członków. Szczerze mówiąc, nie wiem, co te dwa kraje zamierzają dzięki temu osiągnąć - powiedziała Frederiksen.

Do decyzji Stubba i Store'a sceptycznie odniósł się także minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

"Każdy kontakt z Rosją musi odzwierciedlać jedność Europy i jej determinację w zakresie wspierania Ukrainy oraz utrzymywania presji na Rosję" - napisał szef estońskiej dyplomacji w portalu X.

- Każde działanie przybliżające do pokoju zasługuje na poparcie - odpowiedziała na zarzuty części sojuszników szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen.

Źródło: RIA Nowosti, Interfax



